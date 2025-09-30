Este martes, la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela y el Club Sportivo Belgrano de San Francisco emitieron un comunicado oficial conjunto en el que confirmaron que no se permitirá la presencia de público visitante en los partidos correspondientes a las semifinales del Torneo Federal A, tal como lo establece la reglamentación vigente.

En el texto difundido por ambos clubes, se aclaró que sí existió un acuerdo entre ambas comisiones directivas para que las parcialidades puedan estar presentes tanto en Rafaela como en San Francisco. Sin embargo, las limitaciones reglamentarias impuestas por el Consejo Federal imposibilitan que esa decisión se concrete.

"Lamentablemente no será posible la presencia de público visitante en el marco de las semifinales del Torneo Federal 'A'", señala el documento firmado por Francisco Paravano, presidente de Atlético de Rafaela, y Andrés Barovero, presidente de Sportivo Belgrano.

Una decisión ajustada a reglamento

El comunicado detalla que la medida responde estrictamente a la reglamentación vigente, la cual debe ser respetada y acatada por ambas instituciones, a pesar de la voluntad compartida de permitir el ingreso de ambas hinchadas.

En un mensaje dirigido a sus hinchas, los clubes expresaron su deseo de que estas instancias decisivas del torneo se vivan en paz, con respeto y pasión, destacando el valor del fútbol del interior argentino.

"Invitamos a todos a vivir en paz y con respeto esta verdadera fiesta del fútbol del interior, alentando con la pasión que nos caracteriza pero siempre dentro de un marco de cordialidad y responsabilidad", cierra el comunicado oficial.

Cuándo se juega la semifinal

Sportivo Belgrano enfrentará a Atlético Rafaela en busca de un lugar en la final del Torneo Federal A. El partido de ida se jugará este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental de Rafaela, mientras que la vuelta será en el Estadio Juan Pablo Francia, en San Francisco, con fechas aún a confirmar.

La serie definirá a uno de los finalistas que peleará por el primer ascenso a la Primera Nacional.