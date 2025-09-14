Desde las 15, Sportivo Belgrano se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por la última fecha de la segunda fase del Torneo Federal A. El conjunto dirigido por Sergio Maza ya tiene asegurado su lugar en cuartos de final, pero ahora intentará finalizar como puntero del Nonagonal B, un objetivo que está a su alcance sin depender de otros resultados.

El equipo de nuestra ciudad presentará modificaciones obligadas respecto al once anterior debido a las suspensiones de Camilo Alessandria y Matías Jaime, lo que forzará un ajuste táctico. Por otra parte, volverá a estar disponible Enzo Avaro, el goleador del equipo, tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Además del partido en territorio bonaerense, Sportivo estará atento a lo que ocurra en el cruce entre Atlético Rafaela y su rival en Santiago del Estero. Con un resultado similar al de los rafaelinos, el equipo sanfrancisqueño conservará la cima de su zona.

Gimnasia, en tanto, llega a este compromiso tras caer ante San Martín de Formosa y necesita ganar para asegurar su clasificación sin depender de otros marcadores. En caso de no sumar los tres puntos, deberá esperar que Sarmiento de La Banda no triunfe. El elenco dirigido por Alberto Salvaggio ya obtuvo su pasaje a la próxima edición de la Copa Argentina.

Formaciones probables:

Gimnasia (Chivilcoy): Tomás Palleres; Alejandro Gulgielmo, Franco Flores, Valentín Robatto, Mario Dauría; Santiago Piersigilli, Gonzalo Martínez, Joaquín Iturrieta, Franco Cáceres; Marcos Salvaggio y Germán Sosa. DT: Alberto Salvaggio.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Tomás Penessi, Tomás Nallim; Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Enzo Avaro, Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. DT: Sergio Maza.

Árbitro: Enzo Silvestre

Estadio: José María Paz

Hora de inicio: 15