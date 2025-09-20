Este sábado a las 15:00, Sportivo Belgrano enfrentará a Deportivo Rincón como visitante en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A. El encuentro se jugará en el estadio “Elías Moisés Gómez” de Rincón de los Sauces, una ciudad ubicada a más de 1200 kilómetros de San Francisco.

El partido se podrá ver en vivo online en la web de El Periódico, con transmisión de La Gloria o Devoto.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, en una llave que tiene a Sportivo con ventaja deportiva: en caso de igualdad en puntos y goles, el clasificado será el equipo sanfrancisqueño. Esto se debe a que la Verde finalizó en el primer lugar del Nonagonal B, cumpliendo uno de los grandes objetivos de la temporada.

El conjunto dirigido por Sergio Maza viajó el jueves por la tarde rumbo al sur del país y se encontrará con un rival fuerte en su casa: Deportivo Rincón no perdió en sus últimas nueve presentaciones como local, con siete triunfos y dos empates. En la fase anterior eliminó a Sol de Mayo tras ganar 4-1 en la ida y caer 2-1 en la vuelta. Sin embargo, no gana de visitante desde hace diez partidos.

Sportivo, por su parte, buscará sacar provecho de su jerarquía, su experiencia en la categoría y del buen andar que mostró durante gran parte de la segunda etapa del campeonato. El campo de juego, de césped sintético y con dimensiones reducidas, plantea un desafío extra para la propuesta habitual del equipo.

“El grupo está preparado para lo que venga”

En la previa del partido, el delantero Tomás Attis compartió su mirada sobre el presente del equipo: “A pesar de la derrota en el último partido, logramos el objetivo que nos habíamos planteado. Primero era clasificar y después terminar primeros. El grupo está bien, unido, y eso es lo principal”.

Sobre el viaje a Neuquén, expresó: “Sabemos que nos toca viajar muchos kilómetros, que las condiciones no son las ideales, pero no nos detenemos en eso. Tenemos claro cuál es nuestra ventaja y que definimos de local”.

Attis también habló de su momento personal: “No se me está dando el gol, pero los chicos me acompañan y me apoyan. Todo el esfuerzo lo pongo a disposición del equipo”.

Y cerró con un mensaje a la gente: “Estando todos juntos es la única forma: jugadores, cuerpo técnico, utileros, médicos, dirigentes y la gente. Está en nuestras manos hacer que la gente vuelva a confiar en Sportivo”.

La previa

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y Ezequiel Ávila; Facundo Miguel, Federico Moreno, Daniel Carrasco y Héctor Rueda; Fernando Pettineroli y Ramón Villalba. DT: Pablo Castro.

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandria y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. Dt: Sergio Maza.

Árbitro: Juan Nebbietti.

Estadio: “Elías Moisés Gómez”.

Hora: 15:00