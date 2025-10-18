Sportivo Belgrano viaja a los octavos con 12 jugadores formados en el Predio Losano

Sportivo Belgrano afrontará los octavos de final ante Guillermo Brown de Puerto Madryn con una delegación integrada por 20 jugadores, de los cuales 12 se formaron en el Predio Nicolás Losano, reflejando la continuidad de un proceso que prioriza el desarrollo de talentos propios.

Según informó el club, la lista de convocados para disputar el partido de ida en Trelew incluye a Santiago Roggero, Leonardo Martina, Braian Camisassa, Camilo Alessandria, Guillermo Cóceres, Lautaro Culasso, Joaquín Vidal, Jeremías Giménez, Elías Franceschi, Enzo Avaro, Máximo Forlín y Juan Ignacio Tomadoni, todos ellos formados en las divisiones inferiores.

Según consignó Sportivo Belgrano, estos nombres no solo forman parte del plantel profesional, sino que representan el resultado concreto de una planificación institucional que sostiene el trabajo en su semillero como una prioridad.

El club destacó que detrás de cada jugador hay una trayectoria acompañada por formadores y una estructura que apunta a consolidar un modelo con identidad propia, centrado en el crecimiento desde adentro.