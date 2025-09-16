Atrás quedó el Nonagonal para Sportivo Belgrano, esa etapa se cerró con una goleada en contra, pero por los designios del fútbol igual quedó primero. Su siguiente paso en esta escalera hacia el ascenso a la Primera Nacional son los cuartos de final.

Los cuartos del Federal A se juegan con sistema ida y vuelta, el rival a vencer es Deportivo Rincón, equipo al que enfrentará como visitante el próximo domingo 15. Haber terminado primero y en mejor posición le permitió a la “Verde” tener ventaja para definir de local.

El equipo neuquino se ubicó en la cuarta posición de la tabla del otro Nonagonal donde acumuló 11 unidades, la última presentación fue con victoria frente a Costa Brava 2 a 1.

El partido de ida por los cuartos de final será transmisión vía streaming por La Gloria O Devoto y aun resta definirse quienes arbitrarán el encuentro.

Mejoras en el JPF

Bajo la supervisión de los ingenieros Juan Blesio, Marcos Leoni y Pablo Terraf, se desarrolla un plan de mantenimiento adaptado al cambio de estación entre otoño–invierno y primavera–verano, en el marco de la competencia oficial que transita el club.

En los últimos días se realizó la reparación integral del sistema de riego, interviniendo en siete picos de aspersión. Además, se solucionó una pérdida que afectaba la presión en el sector lindante a la Tribuna Centenario, optimizando así la distribución del agua en toda la superficie.

En paralelo, se llevó a cabo el enchampado en distintos sectores donde un hongo había dañado la superficie, y se trabajó con productos específicos para favorecer el nacimiento y fortalecimiento de la bermuda de verano, asegurando un campo más parejo y resistente.

El estreno de estas mejoras será en la final de la Liga Regional el próximo viernes, luego seguirá el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A ante Deportivo Rincón.