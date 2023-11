Aróstegui destacó el crecimiento, pero lamentó el final de temporada: "No terminé conforme, no estuvimos a la altura" [VIDEO] El presidente de Sportivo Belgrano brindó un balance del 2023 que dividió en tres partes; dos de ellas muy buenas en referencia a lo institucional y deporte amateur. La mala fue el cierre de temporada en el fútbol profesional. "No fue bueno, teníamos otras expectativas", indicó.