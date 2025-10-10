Con la ilusión intacta y el sueño del ascenso más vivo que nunca, Sportivo Belgrano se prepara para recibir este domingo a Atlético Rafaela en el estadio “Juan Pablo Francia”, en un encuentro decisivo por la vuelta de la semifinal del Torneo Federal A. Luego del 0-3 en la ida, el equipo sanfrancisqueño buscará revertir el resultado con el aliento de su gente.

En la previa del partido, tres referentes del club, Federico Sottano, del Departamento de Prensa; Nancy Marrone, del Departamento de la Mujer; y Tomás Crotti, vicepresidente tercero, brindaron información clave sobre la organización del evento y el presente institucional.

“La expectativa es enorme. Ya comenzó la venta de bonos adicionales para socios, que se mantiene como en los últimos partidos, tanto para populares como para plateas y palcos”, informó Sottano. Además, confirmó que la venta de entradas generales para el público comenzará este sábado.

Una de las aclaraciones más importantes es que no habrá hinchada visitante: “Está prohibida la presencia del público visitante por disposición del Consejo Federal. El reglamento lo establece desde principio de año”, remarcó Sottano, en referencia a que los hinchas de “La Crema” tampoco podrán viajar.

Con respecto a los ingresos, la dirigencia solicitó a los hinchas llegar con tiempo: “Queremos evitar demoras en boleterías y accesos. El domingo se podrá retirar entradas hasta las 13:30, y desde ese momento se abrirán las puertas del estadio. Pedimos que se acerquen con el carnet de socios, bono o entrada, y DNI, porque se implementará el programa Tribuna Segura”, explicó.

El operativo de seguridad será amplio, con cortes de calles en los alrededores del estadio, control de DNI y doble anillo de cacheo. Participarán Policía de Córdoba, Guardia Urbana y personal de la Secretaría de Prevención Urbana.

Acción por el cáncer de mama: la campaña "Elijo cuidarme"

Nancy Marrone anticipó que el Departamento de la Mujer participará con una intervención especial por el mes de la prevención del cáncer de mama: “Vamos a estar en los ingresos a platea colocando el lazo rosa, informando sobre la importancia de los controles y entregando material junto con el Consejo de la Mujer y el Punto Mujer de la Municipalidad”.

La campaña tendrá un momento destacado cuando el plantel de Sportivo Belgrano participe en una fotografía institucional junto a representantes de estas entidades. “Queremos dejar un mensaje claro: la detección temprana salva vidas. Y este no es solo un tema de mujeres; también hay hombres que deben hacerse controles”, subrayó Marrone.

En un gesto que apunta a fortalecer el vínculo con la comunidad, se confirmó que todos los menores de 12 años ingresarán gratis al estadio este domingo. “Estamos distribuyendo entradas en todas las escuelas de la ciudad y en los clubes de baby fútbol. Esperamos una gran presencia de chicos y familias en las tribunas”, informó Sottano.

Finalmente, se refirió al futuro inmediato del equipo: “Si se logra revertir la serie, jugaremos la final por el primer ascenso. Si no, iniciaremos el camino por el segundo, con cuatro cruces más. Como en 2013, hay más de una forma de llegar. Estamos convencidos de que se puede”.

El crecimiento del club y la propuesta social

Más allá del plano deportivo, Tomás Crotti destacó el presente institucional de Sportivo Belgrano: “Hoy el club tiene más de diez disciplinas activas. El predio Ciudad Verde crece año a año. Ya estamos preparando la temporada de pileta, renovando espacios y pintando salones que se usan todos los fines de semana”.

Crotti también recordó que los socios tienen acceso gratuito al predio, descuentos en actividades y alquiler de salones, y una serie de beneficios que hacen del carnet algo más que una entrada a la cancha. “Invitamos a toda la comunidad a sumarse”, dijo.