Este lunes, desde las 20:30, Sportivo Belgrano enfrentará a 9 de Julio de Rafaela por la 7ª fecha del Nonagonal B del Torneo Federal A. Un triunfo metería al equipo sanfrancisqueño en los Cuartos de Final y además le daría el boleto para disputar la Copa Argentina 2026.

La Verde se encuentra ante una gran oportunidad de sellar su pase a la próxima instancia del campeonato, aunque para eso deberá imponerse como visitante, una tarea siempre compleja, más aún en el estadio Germán Solterman, donde el conjunto rafaelino se hace fuerte.

Los dirigidos por Sergio Maza vienen de conseguir una importante victoria ante Juventud Antoniana y buscarán extender su racha positiva con un cuarto triunfo al hilo. Para lograrlo, necesitarán repetir el nivel mostrado en el segundo tiempo frente a los salteños y capitalizar las chances que se le presenten.

Vale mencionar que en las últimas horas se informó que el arquero Santiago Roggero sufrió un desgarro en el psoas de su pierna derecha, por lo que estará fuera de las canchas durante un período estimado de 21 días mientras realiza su recuperación.

Del otro lado, el equipo rafaelino necesita ganar para seguir con chances de clasificación. Viene de perder en Formosa ante San Martín y acumula tres partidos sin victorias, con dos empates y una caída. Sin embargo, en condición de local mantiene una racha de siete partidos invicto, con cuatro triunfos y tres igualdades.

En los demás encuentros correspondientes a la 7ª fecha del Nonagonal B del Torneo Federal A, Independiente de Chivilcoy y Douglas Haig no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0. Sarmiento de La Banda logró una importante victoria como local al vencer 1 a 0 a San Martín de Formosa, mientras que Juventud Antoniana se recuperó tras la caída en San Francisco y derrotó 2 a 0 a Atlético de Rafaela.

Formaciones

9 de Julio de Rafaela: Franco Fragueda; Emanuel Querini, Jerónimo Almada, Tomás Androetto y Facundo Centurión; Maximiliano Martínez, Tobías Macíes, Facundo Maldonado y Alex Salcedo; Tomás Bonilla y Enzo Abondetto. DT: Marcelo Varela.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría y Tomás Penessi; Enzo Avaro, Jeremías Giménez, Matías Jaime y Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. DT: Sergio Maza.

Árbitro: Diego Novelli.

Estadio: Germán Solterman.

Hora: 20:30.

Posiciones

Federal A 2025 – Etapa Campeonato – Zona 2