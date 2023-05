El plantel de Sportivo Belgrano retoma este lunes por la mañana los entrenamientos en el estadio “Juan Pablo Francia”, tras la importante victoria conseguida el pasado sábado en San Nicolás ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la 9° fecha.

La Verde trabajará en horario matutino toda la semana y a partir del martes lo hará en el predio “Nicolás Losano”. El viernes, en horas del mediodía, partirá rumbo a Entre Ríos donde enfrentará a Defensores de Pronunciamiento el sábado por la tarde (horario a confirmar).

Tras este compromiso, Sportivo volverá a jugar en San Francisco el miércoles 17 de mayo donde recibirá a El Linqueño a las 14 horas en el estadio “Juan Pablo Francia”.

10° fecha

Def. de Pronunciamiento vs Sportivo Belgrano

Independiente (Chivilcoy) vs Gimnasia (CdU)

Sportivo Las Parejas vs Douglas Haig

El Linqueño vs Unión (Sunchales)

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)