Sportivo Belgrano fue sorprendido en su casa y quedó eliminado de la Copa Córdoba 2025 tras caer 1 a 0 ante Talleres de Berrotarán, en un encuentro disputado este miércoles por la tercera fase del certamen provincial.

El único gol del partido fue obra de Braian Volpini, quien le dio el triunfo y la clasificación al equipo campeón de la Liga Riotercerense de Fútbol, que logró un valioso y merecido triunfo en San Francisco.

El elenco verde presentó una alineación con mayoría de juveniles y suplentes, apostando a preservar a sus titulares para el duelo del próximo domingo ante Atlético de Rafaela, por las semifinales del Torneo Federal A. Esa decisión, comprensible desde lo deportivo, le costó a Sportivo la eliminación temprana en un certamen que reúne a equipos de toda la provincia.

Las sorpresas de la jornada

Además de la caída de Sportivo, la otra gran sorpresa de la fecha fue la eliminación de Argentino de Monte Maíz, también semifinalista del Federal A, que cayó por penales ante Matienzo de Monte Buey tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos. El arquero Nahuel Colombo fue figura en la definición al atajar dos disparos.

En otros resultados:

Barrio Parque venció 1 a 0 a 9 de Julio de Morteros en Córdoba. El partido entre Central Norte Argentino y Santa Ana de Mina Clavero fue suspendido en Cruz del Eje por agresiones a jugadores visitantes cuando empataban 2-2. Deportivo y Cultural Serrano derrotó 1 a 0 a Alumni de Villa María.

Se vienen los de la Primera Nacional

En la próxima fase, se sumarán los representantes cordobeses en la Primera Nacional, Estudiantes de Río Cuarto y Racing de Córdoba, que esperaban rivales tras el cierre de esta instancia.

La Copa Córdoba 2025, impulsada por el gobierno provincial y la Federación Cordobesa de Fútbol, busca fomentar la integración entre equipos de todas las categorías y ofrecer una vidriera para el fútbol del interior. Esta edición ya empieza a mostrar sus sorpresas.