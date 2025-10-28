Sportivo Belgrano continúa preparando todo para el encuentro del próximo viernes 31 de octubre a las 21.15, cuando enfrente a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el estadio Juan Pablo Francia, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Para ello, La Comisión Directiva mantiene el bono implementado para cada encuentro de local en el Torneo Federal A. Este bono tiene un valor de $5.000 y entre los premios se destacan dos noches de alojamiento para dos personas en Cataratas y tres noches para dos personas en Villa Carlos Paz, gentileza de Tierra Colorada Hotel y Setil Viajes.

Los fondos se destinan a cubrir los costos de la etapa final del campeonato y, como incentivo, todos los socios que lo abonen participarán de un sorteo.

La venta de bonos se realiza este jueves en la sede social, de 8.30 a 13 y de 15.30 a 19.30. El viernes, además de bonos, se venderán entradas en los mismos horarios, mientras que en boleterías del estadio la venta comenzará a partir de las 19.15.

Mientras tanto, el entrenador Sergio Maza comienza a definir el once titular que saldrá al campo en busca de revertir la serie y seguir avanzando en el certamen.