Este domingo se disputaron cuatro de los cinco encuentros correspondientes a la quinta fecha del Torneo Federal A, en la Zona 3. Sportivo Belgrano sufrió una derrota ante Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 1, lo que le costó perder la cima de la tabla y caer hasta la tercera posición.

El elenco de San Francisco, que venía como puntero del grupo, fue superado por los goles de Cáseres y Sosa, mientras que el descuento para la “verde” lo anotó Alessandría. Con este resultado, Gimnasia (CH) se convirtió en el nuevo líder de la zona con 11 puntos.

Douglas Haig, por su parte, empató sin goles ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y se mantiene como único escolta con 9 unidades. En tanto, Sportivo Las Parejas igualó 0 a 0 frente a El Linqueño como visitante, y alcanzó en la tabla a Sportivo Belgrano con 8 puntos.

En los otros resultados de la jornada, Defensores de Belgrano venció 1-0 a Ben Hur con un gol de De Gaetani. El partido entre 9 de Julio de Rafaela e Independiente de Chivilcoy se jugará este lunes y cerrará la fecha.

Resultados 5° fecha:

Gimnasia (CH) 2 (Cáseres y Sosa) – Sportivo Belgrano 1 (Alessandría)

Gimnasia (CdU) 0 – Douglas Haig 0

El Linqueño 0 – Sportivo Las Parejas 0

Defensores de Belgrano 1 (De Gaetani) – Ben Hur 0

9 de Julio vs Independiente (CH) – juegan este lunes

Tabla de posiciones:

Gimnasia (CH) 11

Douglas Haig 9

Sportivo Belgrano 8

Sportivo Las Parejas 8

Defensores de Belgrano 6

Independiente (CH) 5

Gimnasia (CdU) 5

9 de Julio 4

Ben Hur 4

El Linqueño 2

Próxima fecha:

Sportivo Belgrano vs El Linqueño

Douglas Haig vs Independiente (CH)

Ben Hur vs Gimnasia (CdU)

Gimnasia (CH) vs 9 de Julio

Sportivo Las Parejas vs Defensores de Belgrano