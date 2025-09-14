Sportivo Belgrano cerró la segunda fase del Torneo Federal A con una derrota por 3 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en condición de visitante, este domingo 14 de septiembre. El encuentro se disputó por la novena y última fecha del Nonagonal B, y pese al resultado adverso, el conjunto sanfrancisqueño logró quedarse con el primer puesto de su zona.

El local abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo por intermedio de Germán Sosa, y amplió la ventaja tres minutos después mediante un penal convertido por Marcos Salvaggio. Ya en el complemento, a los 26 minutos, Nazareno Gómez puso cifras definitivas en el estadio José María Paz.

Pese a la caída, Sportivo Belgrano termina como líder de su grupo debido al triunfo de Sarmiento de La Banda por 1 a 0 frente a Atlético de Rafaela, resultado que deja al equipo de nuestra ciudad en lo más alto de la tabla.

Sportivo Belgrano pagó caro sus errores en el arranque del partido. El equipo sanfrancisqueño fue sorprendido desde el inicio por un Gimnasia que golpeó rápido, aprovechando desajustes defensivos en una jugada de pelota parada. A los 3 minutos, tras un tiro de esquina mal defendido, Germán Sosa apareció completamente libre dentro del área para abrir el marcador. Ese tanto tempranero condicionó el desarrollo del juego.

La situación se agravó apenas tres minutos después, cuando un error en la salida complicó al fondo verde. Tomás Pennesi quedó expuesto tras un pase comprometido y, al ser presionado, el balón derivó en una infracción dentro del área que derivó en penal. Marcos Salvaggio lo transformó en gol y puso el 2-0 con apenas seis minutos disputados, dejando a Sportivo en una posición incómoda desde el comienzo.

El equipo dirigido por Sergio Maza nunca logró encontrarle la vuelta al partido. La falta de espacios en un campo reducido y la solidez defensiva del local frustraron los intentos ofensivos, que se diluyeron entre rebotes y despejes. La figura del arquero Tomás Palleres fue clave para Gimnasia, especialmente al desviar un buen cabezazo de Tomás Attis en el primer tiempo. Aunque se intentaron variantes con los ingresos de Sagristani, Hang y Franceschi, el trámite no se modificó.

En el complemento, con Sportivo buscando descontar, Nazareno Gómez sentenció el resultado a los 26 minutos tras una contra bien ejecutada. La defensa visitante, descompensada por el adelantamiento general del equipo, no logró contener la jugada que terminó en el tercer gol. En síntesis, fue una derrota clara ante un rival que aprovechó al máximo sus momentos y expuso falencias que Sportivo deberá corregir de cara a los cuartos de final.