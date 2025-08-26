El Club Sportivo Belgrano confirmó que el encuentro frente a 9 de Julio de Rafaela se disputará el próximo lunes a las 20:30 horas. La decisión fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe en conjunto con la Policía.

Según lo informado, el partido se jugará sin la presencia de público visitante. Para garantizar el cumplimiento de la medida, se montará un operativo de control en las rutas de acceso a Rafaela que tendrá como objetivo evitar el ingreso de simpatizantes de Sportivo Belgrano.

La institución solicitó a sus hinchas respetar la normativa vigente y colaborar con las disposiciones oficiales.