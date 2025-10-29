Sportivo Belgrano disputará esta noche un partido clave por el fútbol femenino local: enfrentará a Sociedad Sportiva Devoto en la gran final de la Zona Centro del torneo. El encuentro se jugará desde las 20:00 en la cancha del club Antártida Argentina.

Las “pibas” del Verde vienen de una gran campaña y buscarán coronarla con el título zonal, ante un rival de jerarquía que también se ganó su lugar en esta instancia decisiva. La expectativa crece en la previa del encuentro y desde el club convocan a toda la familia sportivista a acompañar al equipo en esta instancia decisiva.

“¡Nos vemos esta noche para apoyar a las pibas!”, publicaron desde la institución en sus redes sociales, reforzando el espíritu de aliento y compromiso que caracteriza al proyecto femenino de Sportivo.

Con identidad, entrega y buen juego, el equipo ha logrado posicionarse como uno de los grandes animadores de la competencia y esta noche buscará dar un paso más en su crecimiento deportivo.