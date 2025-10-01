Este miércoles, desde las 20.45 hs., Sportivo Belgrano será protagonista de una nueva edición de la Copa Córdoba, torneo organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol y que en esta tercera etapa suma a los clubes que militan en el Torneo Federal A.

En el estadio “Juan Pablo Francia”, el equipo dirigido por Sergio Maza recibirá a Talleres de Berrotarán, en un cruce que marcará el debut de la “Verde” en la competencia provincial.

El plantel estará conformado por futbolistas que integran el equipo profesional que disputa el Federal A, junto con jugadores de la Liga Regional y de las Inferiores de AFA. De esta manera, la institución busca darle relevancia al certamen y, al mismo tiempo, brindar una oportunidad de rodaje a jóvenes valores de la cantera.

“Es un orgullo representar a esta camiseta. Esta copa la vamos a tomar con la seriedad que se merece. Por eso, la decisión de la Comisión Directiva de que participe con lo mejor que tenemos en nuestra plantilla”, expresó el director deportivo del club, Nicolás López Macri, quien además destacó que la presencia del público será clave:

“Es una buena posibilidad acompañar al plantel este miércoles en nuestro estadio. Ojalá el acompañamiento sea en buen número”.

La jornada contará con la presencia de público visitante y el siguiente esquema de entradas:

Generales: $8.000

Damas y jubilados: $4.000

Plateas $15.000

Menores de 12 años: ingreso gratuito

Además, los hinchas podrán disfrutar del servicio de cantina, lo que promete un clima de encuentro y familia en torno al fútbol cordobés.

Con esta participación, Sportivo Belgrano reafirma su compromiso de ser protagonista en todos los frentes, en un certamen que representa una gran oportunidad para competir con equipos de distintas categorías de la provincia.