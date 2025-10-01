Sportivo Belgrano puso en marcha una campaña para sumar nuevos socios en la antesala de la semifinal del Torneo Federal A frente a Atlético Rafaela.

En ese marco, la dirigencia remarcó que la cuota social es de $15.000 y habilita el ingreso sin cargo a los partidos de local, excepto platea, y que, por estatuto, el encuentro de vuelta en San Francisco coincidirá con el “día del hincha”, ocasión en la que se solicitará excepcionalmente un bono contribución de $10.000.

Francisco Colombatti, dirigente de Sportivo Belgrano, visitó La Mañana de El Periódico y se refirió al gran presente por el que transita el club en lo futbolístico: “Estamos por jugar uno de los últimos tres partidos que nos quedarían, con la posibilidad de ascender. El primero se juega allá, pero el último, el definitorio, se juega de local. En caso de empate en el global, pasamos nosotros. Eso permite plantear una forma de juego distinta y nos da confianza”.

Sobre la organización, recordó que no habrá visitantes en Rafaela mientras que indicó que para el encuentro de vuelta, en San Francisco, la boletería y la sede del club estarán abiertas unos días antes para que los hinchas puedan sacar el bono con tiempo, más allá de que también lo podrán sacar ese mismo día antes de ingresar a la cancha.

Colombatti detalló además las vías para asociarse: acercándose a la sede social, contactando a través de las redes oficiales del club o por teléfono al 3564 653856. El pago puede hacerse en efectivo, mediante cobrador o por adhesión al débito automático.

El directivo también subrayó el perfil social de la institución: “Hoy tenés la posibilidad de hacer más de veinte disciplinas en el club. Se buscó volver a ser un club social, de las bases”. En paralelo, mencionó convenios y beneficios para socios: “Hace poco firmamos con la Universidad Fasta. Y asimismo, en la cuenta de Instagram del club van a poder ver todos los descuentos en comercios; cuando uno los aprovecha, la cuota termina siendo un poco menos”.

Con relación a eventuales traslados si el equipo accede a la final, a partido único y en sede neutral, anticipó: "Desde el club vamos a estar poniendo a disposición colectivos, como hicimos contra Independiente, para que se puedan despreocupar del viaje”.

La serie semifinal frente a Atlético Rafaela comenzará con la ida el domingo 5 de octubre en el estadio Monumental de Rafaela. La vuelta se disputará en el estadio Juan Pablo Francia, en San Francisco, con fecha a confirmar.