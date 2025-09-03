La Comisión Directiva de Sportivo Belgrano resolvió aplicar un bono adicional de $5000 para el ingreso al Estadio Juan Pablo Francia en cada partido que el equipo juegue como local durante lo que resta de la temporada del Torneo Federal A. La medida, según informó la institución, busca afrontar los compromisos económicos de una etapa definitoria del certamen, donde el equipo pelea por el ascenso.

Según comunicó oficialmente el club, la implementación de este bono responde a la necesidad de acompañar el esfuerzo deportivo con recursos financieros que permitan sostener el rendimiento en esta instancia clave. “La ‘verde’ se encuentra peleando bien arriba, con la ilusión intacta de alcanzar ese anhelado sueño que tantos años venimos buscando”, señala el comunicado.

Además, como incentivo, todos los socios que abonen el bono participarán de un sorteo por dos premios: una estadía de dos noches para dos personas en el Hotel Tierra Colorada de Cataratas del Iguazú y otra de tres noches en el Hotel Hurlinghan de Carlos Paz.

El bono podrá adquirirse en la sede social el viernes de 8:30 a 19:30, el sábado de 10 a 12, y el domingo a partir de las 13:30 en las boleterías del estadio.

La dirigencia también manifestó su agradecimiento a los socios y socias que acompañan al club: “Estamos convencidos de que, con el apoyo de todos, seguiremos escribiendo páginas inolvidables en nuestra historia”, concluye el comunicado.