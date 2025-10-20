Sportivo Belgrano gritó campeón en la Copa de Oro del fútbol femenino regional
Con ventaja deportiva y una destacada campaña, el club se consagró en el Torneo Clausura y jugará la final de la Zona Centro frente a Sociedad Sportiva Devoto.
Sportivo Belgrano se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol en la rama femenina, tras enfrentarse en la gran final a Antártida Argentina en el Estadio Juan Pablo Francia.
Si bien en el marcador global hubo paridad, la “Verde” se quedó con el título gracias a la ventaja deportiva obtenida por su desempeño en la fase regular. Además, logró el primer puesto en la categoría Promocional y ahora disputará la final de la Zona Centro frente a Sociedad Sportiva Devoto.
Resultados por categoría:
- Promocional: Sportivo Belgrano ganó el partido por no presentación del rival.
- Infantil: Sportivo Belgrano 0 - 1 Antártida Argentina
- Juvenil: Sportivo Belgrano 1 - 0 Antártida Argentina (gol de Paloma Alasia)
- Primera: Sportivo Belgrano 0 - 3 Antártida Argentina
Desde el club felicitaron al cuerpo técnico y a todas las jugadoras de las diferentes categorías por su compromiso, esfuerzo y por dejar a Sportivo en lo más alto del fútbol femenino regional.