Sportivo Belgrano se consagró campeón de la Copa de Oro del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol en la rama femenina, tras enfrentarse en la gran final a Antártida Argentina en el Estadio Juan Pablo Francia.

Si bien en el marcador global hubo paridad, la “Verde” se quedó con el título gracias a la ventaja deportiva obtenida por su desempeño en la fase regular. Además, logró el primer puesto en la categoría Promocional y ahora disputará la final de la Zona Centro frente a Sociedad Sportiva Devoto.

Resultados por categoría:

Promocional: Sportivo Belgrano ganó el partido por no presentación del rival.

Infantil: Sportivo Belgrano 0 - 1 Antártida Argentina

Juvenil: Sportivo Belgrano 1 - 0 Antártida Argentina (gol de Paloma Alasia)

Primera: Sportivo Belgrano 0 - 3 Antártida Argentina

Desde el club felicitaron al cuerpo técnico y a todas las jugadoras de las diferentes categorías por su compromiso, esfuerzo y por dejar a Sportivo en lo más alto del fútbol femenino regional.