Sportivo Belgrano goleó 4 a 1 a Sarmiento y avanzó a la próxima fase

En un muy buen partido de todas sus líneas, Sportivo Belgrano goleó este domingo por 4 a 1 a Sarmiento de La Banda y clasificó a los cuartos de final del Torneo Federal A. Ahora deberá esperar resultados para ver si clasifica en la primera o la segunda posición de su zona.

Los goles fueron convertidos en la segunda parte por Hernán Jaime, Jorge Rossi, Camilo Alessandria y Hernán Brylko. Claudio Vega había adelantado al cuadro de Santiago del Estero también en la segunda parte.

Sportivo hizo bien los deberes, con un gran nivel en casi todos sus jugadores y redondeó un gran partido, que lo pone en la próxima instancia de la competencia.

En la primera parte, con Rossi por la izquierda y Attis por la derecha creó siempre peligro y si bien no tuvo ocasiones muy claras, estaba siempre merodeando el área. Parecía que a sus jugadores les faltaba solo ese medio segundo de tranquilidad para definir o dar el pase en los metros. En el fondo, la defensa siempre ordenada y tranquila, sofocando cada intento visitante. Parecía que el local jugaba con uno de más, porque siempre tenía a uno solo de mitad de cancha para adelante.

Así, se fueron al descanso con la igualdad en cero, pero con el local haciendo mucho más méritos y buscando el partido.

Lluvia de goles

En la segunda parte se vieron todos los goles. La Verde entró con el mismo ritmo y sus jugadores decididos a buscar la victoria. A los tres minutos ya había generado tres situaciones y parecía que el gol estaba al caer.

Y cayó el gol, pero en su propio arco, con un cabezazo esquinado de Claudio Vega a los 15 minutos que adelantaba al conjunto visitante, que hasta el momento había hecho muy poco y se estaba llevando un premio excesivo. Pero, como dice el refrán futbolero, los goles se hacen, no se merecen. Vega lo hizo y puso el 1 a 0.

Ahora en desventaja, el equipo local siguió buscando y esa insistencia tuvo recompensa apenas tres minutos más tarde, cuando Alessandria se mandó al área como delantero y lo bajaron con una falta clara, que Matías Jaime transformaría en el empate con una ejecución inatajable para el arquero Mendonca.

El partido se emparejó y algo se planchó, pero Sportivo parecía siempre con una marcha más. El recién entrado Elías Franceschi corrió y robó la pelota en una mala salida de la defensa visitante, combinó con Attis y le cayó el pase a Rossi, que entraba solo por la derecha, y metió un derechazo que el arquero tapó con el pie pero la pelota igualmente se le coló para hacer justicia y poner al local en ventaja.

El conjunto de Maza ganaba bien y no pasaba sobresaltos, pero fue a los 37 minutos del complemento cuando liquidó el juego con un golazo de Camilo Alessandria, la figura del partido: recuperó una pelota en ataque, encaró al área por la izquierda, dejó a un par de rivales con una pisada y definió cruzado ante un arquero que solo pudo lamentarse.

Ya en el descuento, con la hinchada festejando, una mano clarísima en el área de la defensa santiagueña permitió a Hernán Brylko poner el 4 a 1 definitivo desde el punto de penal.

Con la clasificación sellada, en la próxima fecha Soortivo visitará a Gimnasia de Chivilcoy.