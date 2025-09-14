Luego de concluir como líder del Nonagonal B en la Segunda Fase del Torneo Federal A, Sportivo Belgrano ya conoce a su próximo rival en el certamen: enfrentará a Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces (Neuquén) en una serie a ida y vuelta correspondiente a los cuartos de final de la competencia nacional.

Según el reglamento oficial, la Tercera Fase se disputará en formato de eliminación directa entre los ocho equipos clasificados de ambas zonas. Al haber finalizado en el primer puesto de su grupo, Sportivo definirá la serie como local en el estadio Juan Pablo Francia.

El conjunto neuquino, que ocupó el cuarto lugar en la Zona A, será local en el partido de ida, mientras que el encuentro de vuelta se jugará en San Francisco. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al término de ambos encuentros, avanzará el equipo mejor ubicado en la Segunda Fase, es decir, el elenco cordobés.

Los cruces completos de los cuartos de final son los siguientes:

Gimnasia de Chivilcoy vs. Argentinos de Monte Maíz

Ciudad de Bolívar vs. San Martín de Formosa

Sportivo Belgrano vs. Deportivo Rincón

Atlético de Rafaela vs. Olimpo de Bahía Blanca

Los cuatro equipos que resulten eliminados en esta instancia pasarán a disputar la Segunda Etapa de la Reválida, que ofrece otra vía de acceso a los puestos de ascenso.

Sportivo Belgrano perdió en Chivilcoy pero terminó puntero del Nonagonal B

Sportivo Belgrano cerró la segunda fase del Torneo Federal A con una derrota por 3 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en condición de visitante, este domingo 14 de septiembre. El encuentro se disputó por la novena y última fecha del Nonagonal B, y pese al resultado adverso, el conjunto sanfrancisqueño logró quedarse con el primer puesto de su zona.

El local abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo por intermedio de Germán Sosa, y amplió la ventaja tres minutos después mediante un penal convertido por Marcos Salvaggio. Ya en el complemento, a los 26 minutos, Nazareno Gómez puso cifras definitivas en el estadio José María Paz.

Pese a la caída, Sportivo Belgrano termina como líder de su grupo debido al triunfo de Sarmiento de La Banda por 1 a 0 frente a Atlético de Rafaela, resultado que deja al equipo de nuestra ciudad en lo más alto de la tabla.

Sportivo Belgrano pagó caro sus errores en el arranque del partido. El equipo sanfrancisqueño fue sorprendido desde el inicio por un Gimnasia que golpeó rápido, aprovechando desajustes defensivos en una jugada de pelota parada. A los 3 minutos, tras un tiro de esquina mal defendido, Germán Sosa apareció completamente libre dentro del área para abrir el marcador. Ese tanto tempranero condicionó el desarrollo del juego.

La situación se agravó apenas tres minutos después, cuando un error en la salida complicó al fondo verde. Tomás Pennesi quedó expuesto tras un pase comprometido y, al ser presionado, el balón derivó en una infracción dentro del área que derivó en penal. Marcos Salvaggio lo transformó en gol y puso el 2-0 con apenas seis minutos disputados, dejando a Sportivo en una posición incómoda desde el comienzo.

El equipo dirigido por Sergio Maza nunca logró encontrarle la vuelta al partido. La falta de espacios en un campo reducido y la solidez defensiva del local frustraron los intentos ofensivos, que se diluyeron entre rebotes y despejes. La figura del arquero Tomás Palleres fue clave para Gimnasia, especialmente al desviar un buen cabezazo de Tomás Attis en el primer tiempo. Aunque se intentaron variantes con los ingresos de Sagristani, Hang y Franceschi, el trámite no se modificó.

En el complemento, con Sportivo buscando descontar, Nazareno Gómez sentenció el resultado a los 26 minutos tras una contra bien ejecutada. La defensa visitante, descompensada por el adelantamiento general del equipo, no logró contener la jugada que terminó en el tercer gol. En síntesis, fue una derrota clara ante un rival que aprovechó al máximo sus momentos y expuso falencias que Sportivo deberá corregir de cara a los cuartos de final.