Sportivo Belgrano sumó un punto valioso en su visita a 9 de Julio de Rafaela, por la 7ª fecha de la Fase Campeonato del Torneo Federal A. El equipo de Sergio Maza no logró quebrar el cero, pero sostuvo el liderazgo de la zona gracias a la diferencia de gol.

El inicio mostró a Sportivo con confianza, aunque sin demasiada claridad en ataque. La más clara fue para el local, cuando a los 27 minutos un centro de Martínez se estrelló en el palo. El partido se jugó con mucha disputa aérea, cortes y pocas sociedades ofensivas.

Sobre el final, Sportivo también tuvo la suya con un cabezazo de Rossi que se fue por arriba. La figura de la primera etapa fue el arquero Leo Martina, quien respondió con solvencia en reemplazo de Roggero, lesionado.

En el segundo tiempo las emociones llegaron rápido. A los 50’, Martina voló a mano cambiada para tapar un cabezazo que llevaba destino de red. Instantes después, Fragueda también se lució del otro lado en un mano a mano ante Attis.

Con el correr de los minutos, la Verde mostró su mejor pasaje de juego, aunque sin lograr capitalizar las chances. Maza movió el banco con los ingresos de Franceschi, Sagristani, Brylko y Cortizo, pero el marcador no se modificó.

En el cierre, los dos equipos fueron en busca del triunfo, aunque sin precisión en los metros finales. El 0-0 quedó sellado y Sportivo sumó en condición de visitante.

Lo que viene

Con este empate, la Verde alcanzó la línea de 9 de Julio y se mantiene puntero de la Zona por diferencia de gol. El próximo domingo recibirá a Sarmiento de La Banda en San Francisco, donde con un empate le bastará para asegurar la clasificación a la próxima fase del campeonato.