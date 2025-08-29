Sportivo Belgrano dijo presente en el Simposio Federal de Clubes de AFA

El ex presidente y actual secretario técnico de Sportivo Belgrano, Juan Manuel Aróstegui, formó parte este viernes del “Simposio Federal de Clubes – Sembrando Futuro”, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino en el Predio Lionel Messi, donde fue invitado a disertar en un panel de debate.

La actividad estuvo encabezada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y reunió a dirigentes, ex futbolistas y representantes de instituciones de todo el país. También participaron el Secretario General del Consejo Federal, Javier Treuque, el presidente de la Comisión del Federal A, Carlos Lanzaro, y enviados de la Conmebol.

Aróstegui integró el panel denominado “De Inferiores a Primera – La Experiencia Real”, junto a Sebastián Torrico, en el que compartieron vivencias y reflexiones sobre el paso del fútbol formativo al profesionalismo. Su exposición cerró la jornada en un auditorio colmado.

Al finalizar, Aróstegui agradeció a Tapia, Pablo Toviggino y Javier Treuque por haberlo invitado y por confiar en él para exponer la experiencia del paso de jugador a dirigente.

El dirigente también subrayó: “Esto refleja que nuestro trabajo diario, el proyecto que venimos llevando a cabo y que ahora continúa Andrés, es modelo para que conozcan otros dirigentes de nuestro fútbol argentino”.

Y concluyó: “Todo lo que venimos haciendo no es magia, es trabajo, mucho esfuerzo de un gran grupo de más de 100 personas que sólo pensamos en hacer crecer el club, y que AFA nos halaga con este tipo de invitaciones”.