Sportivo Belgrano dijo presente en el Simposio Federal de Clubes de AFA
Juan Manuel Aróstegui participó como disertante en el encuentro “Sembrando Futuro” realizado en el Predio Lionel Messi, en representación de la institución sanfrancisqueña.
El ex presidente y actual secretario técnico de Sportivo Belgrano, Juan Manuel Aróstegui, formó parte este viernes del “Simposio Federal de Clubes – Sembrando Futuro”, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino en el Predio Lionel Messi, donde fue invitado a disertar en un panel de debate.
La actividad estuvo encabezada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y reunió a dirigentes, ex futbolistas y representantes de instituciones de todo el país. También participaron el Secretario General del Consejo Federal, Javier Treuque, el presidente de la Comisión del Federal A, Carlos Lanzaro, y enviados de la Conmebol.
Aróstegui integró el panel denominado “De Inferiores a Primera – La Experiencia Real”, junto a Sebastián Torrico, en el que compartieron vivencias y reflexiones sobre el paso del fútbol formativo al profesionalismo. Su exposición cerró la jornada en un auditorio colmado.
Al finalizar, Aróstegui agradeció a Tapia, Pablo Toviggino y Javier Treuque por haberlo invitado y por confiar en él para exponer la experiencia del paso de jugador a dirigente.
El dirigente también subrayó: “Esto refleja que nuestro trabajo diario, el proyecto que venimos llevando a cabo y que ahora continúa Andrés, es modelo para que conozcan otros dirigentes de nuestro fútbol argentino”.
Y concluyó: “Todo lo que venimos haciendo no es magia, es trabajo, mucho esfuerzo de un gran grupo de más de 100 personas que sólo pensamos en hacer crecer el club, y que AFA nos halaga con este tipo de invitaciones”.