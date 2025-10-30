Sportivo Belgrano define su futuro en casa y renueva un bono para alentar al equipo

Este viernes 31 de octubre, a partir de las 21.15 hs, Sportivo Belgrano jugará en el estadio Juan Pablo Francia el partido de vuelta de la fase reválida frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Luego de la derrota por 2 a 0 en el encuentro de ida, la Verde necesita una victoria por cualquier diferencia para empatar la serie y avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Con el objetivo de llenar el estadio y alentar al equipo en este compromiso clave, el club lanzó un bono solidario bajo el lema “Todos Juntos”, a un valor de $5.000. El mismo incluye la posibilidad de participar por dos premios: un alojamiento de dos noches para dos personas en Cataratas del Iguazú y otro de tres noches en Villa Carlos Paz.

Venta de entradas y bonos

Jueves: venta de bonos en la sede social del club de 8.30 a 13 hs y de 15.30 a 19.30 hs.

Viernes: Venta de bonos y entradas en la sede social de 8.30 a 13 hs y de 15.30 a 18 hs. Venta en boleterías del estadio a partir de las 19.15 hs.

La consigna está clara: “Hay que estar. Todos juntos”. El club, su gente y el equipo se preparan para una noche decisiva en el corazón de San Francisco.