Sportivo Belgrano cerró la fecha quedando como escolta en el Nonagonal B

Luego de vencer 3 a 2 como visitante a Independiente de Chivilcoy el sábado, Sportivo Belgrano había alcanzado de forma transitoria el primer puesto del Nonagonal B. Sin embargo, con los resultados registrados el domingo, el equipo de San Francisco cerró la fecha en la segunda posición.

Atlético Rafaela se convirtió en el nuevo líder al derrotar a Douglas Haig 2 a 1 en Pergamino, alcanzando los 10 puntos, uno más que Sportivo.

En tanto, Gimnasia de Chivilcoy sumó un punto al empatar 1 a 1 con 9 de Julio, y continúa en los puestos de arriba, al igual que San Martín de Formosa, que igualó por el mismo marcador frente a Juventud Antoniana en Salta.

Resultados – 5° fecha - Nonagonal B

Independiente (Chivilcoy) 2 – Sportivo Belgrano 3

Juventud Antoniana 1 – San Martín (Formosa) 1

Douglas Haig 1 – Atlético Rafaela 2

9 de Julio 1 – Gimnasia (Chivilcoy) 1

Libre: Sarmiento (La Banda)

Tabla de posiciones

Pos. Equipo Pts 1º Atlético de Rafaela 10 2º Sportivo Belgrano (San Francisco) 9 3º Gimnasia (Chivilcoy) 8 4º San Martín (Formosa) 8 5º Sarmiento (La Banda) 7 6º 9 de Julio (Rafaela) 6 7º Juventud Antoniana (Salta) 4 8º Independiente (Chivilcoy) 2 9º Douglas Haig (Pergamino) 0

Próxima fecha

Sportivo Belgrano vs Juventud Antoniana

Gimnasia (CH) vs Sarmiento (LB)

Atlético Rafaela vs Independiente (CH)

San Martín (F) vs 9 de Julio

Libre: Douglas Haig

Entrenamientos

Sportivo Belgrano retomará los entrenamientos este lunes 18 por la tarde, en el predio Nicolás Losano. Continuará martes, miércoles y jueves por la mañana en el mismo predio mientras que el viernes el entrenamiento será en el estadio, retomando las prácticas en el predio el sábado, en la previa de lo que será el cruce, el domingo, con Juventud Antoniana.