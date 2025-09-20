Sportivo Belgrano perdió 2 a 1 con Deportivo Rincón en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A y quedó obligado a ganar en la definición de la serie, que sería el próximo domingo 28 a las 15:30 en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco.

La derrota fue injusta por el desarrollo del partido y a la Verde se le escapó en el final un empate que le daba tranquilidad para la vuelta ante un equipo que no gana de visitante desde hace diez partidos, pero que de local tiene ocho triunfos en sus últimos 10 juegos.

Sportivo sumó su segunda derrota seguida y ahora en su estadio deberá hacer valer sacar provecho de su jerarquía, su experiencia en la categoría y del buen andar que mostró durante gran parte de la segunda etapa del campeonato. Para la revancha cuenta con ventaja deportiva, por lo que en caso de igualdad en puntos y goles, el clasificado será el equipo sanfrancisqueño.

En el primer tiempo ninguno de los dos tuvo un juego muy lucido, se repitieron los pelotazos y el viento movía la pelota muy rápido en cualquier dirección, lo que complicó las acciones en una cancha de césped sintético que le daba mucha velocidad a la pelota y pareció otorgarle ventaja al local, que tuvo más el control del balón a partir de los 15 minutos.

Así, cualquier falta se convertía en tiro libre al área incluso desde atrás de mitad de cancha.

Rincón sacó ventaja en tiempo de descuento con un penal que convirtió Ramón Villalba a los 46 minutos, que le dio una tranquilidad importante para irse al vestuario con la tarea cumplida.

Segundo tiempo

Sin cambios en los planteles en la segunda parte, Sportivo arrancó más intenso yendo a buscar el empate y el juego se puso entretenido, de ida y vuelta.

Pero antes de los 10 minutos, el entrenador de la Verde, Sergio Maza, tuvo que comenzar a seguir el partido desde fuera del banco al irse expulsado por decirle algo fuera de lugar al cuarto árbitro.

Tuvo una bastante clara el cuadro de San Francisco para llegar a la igualdad con un tiro libre que le cayó a Camilo Alessandria en el área, que se elevó solo pero no pudo darle buena dirección y la mandó muy arriba.

Y así siguió insistiendo Sportivo, peleando cada pelota y con centros al área arrinconó al local.

A los 27, Attis conectó de cabeza un tiro de esquina que venía como un misil por el viento y la mandó adentro para decretar el empate.

En la jugada siguiente, Brylko, que había entrado a los 20 minutos, se perdió el segundo con un remate cruzado desde la derecha del área que se le fue apenas desviado.

El equipo de Maza no dejó de presionar, aunque se replegó en los minutos finales cuidando el resultado y una acción desafortunada con un gol en contra de Camilo Alessandria cuando quiso despejar un centro, le dio la victoria al local, que se quedó con una victoria habiendo hecho muy poco en la segunda parte.