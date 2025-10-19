Sportivo Belgrano sufrió una dura derrota este domingo por la tarde en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se disputó desde las 16 en el estadio Raúl Conti y fue arbitrado por Fernando Marcos.

El equipo dirigido por Sergio Maza no pudo quebrar su racha negativa fuera de casa y volvió a caer como visitante. Esta vez fue 2 a 0, con un doblete de Ezequiel Morales, quien abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja apenas iniciado el complemento, a los 3 minutos de la segunda etapa.

En el complemento, Sportivo sufrió dos amonestaciones: Jeremías Giménez vio la tarjeta amarilla a los 31 minutos del segundo tiempo, y Enzo Avaro fue amonestado en el minuto 50.

El partido de vuelta se jugará en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, aunque aún no está definida la fecha exacta. La revancha será dentro de dos semanas, y podría disputarse el viernes 31 de octubre por la noche o el domingo 2 de noviembre por la tarde.

Sportivo Belgrano deberá ganar por al menos dos goles de diferencia para igualar la serie y avanzar por ventaja deportiva, ya que cuenta con ese beneficio en caso de empate en el resultado global.