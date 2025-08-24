Sportivo Belgrano enfrentará este domingo desde las 16 a Juventud Antoniana de Salta en el estadio “Juan Pablo Francia”, en el marco de la sexta jornada del Nonagonal B del Torneo Federal A. El conjunto local intentará sumar nuevamente de a tres para acercarse a sus principales objetivos en el certamen.

El encuentro representa una oportunidad determinante para Sportivo Belgrano, que de lograr un nuevo triunfo como local podría quedar muy cerca de asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Argentina, además de posicionarse entre los cuatro primeros que accederán a la etapa de ascenso.

El partido se disputará en un escenario que se espera con gran convocatoria, dado que será el tercer compromiso como local del equipo en esta fase.

La “verde” logró consolidarse como fuerte en casa, con un balance de seis victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Por su parte, Juventud Antoniana llega a San Francisco tras igualar como local frente a San Martín de Formosa. El conjunto necesita una victoria que lo mantenga con chances de clasificación.

Formaciones

Sportivo Belgrano: Santiago Roggero; Leonardo Ferreyra, Braian Camisassa, Camilo Alessandría, Tomás Penessi; Mariano Sagristani, Jeremías Giménez, Enzo Avaro, Facundo Hang; Jorge Rossi y Tomás Attis. DT: Sergio Maza.

Juventud Antoniana: Matías Montero; Andrés Berizvosky, Julio López, Dardo Torres, Luciano Viano; Nicolás González, Maximiliano Vargas, Martín Esparza, Johnjailer Palacios; Mateo Mamaní y Juan Cruz Franzoni. DT: Germán Noce.

Árbitro: José Sandoval Estadio: “Juan Pablo Francia” Hora: 16:00

Tabla de posiciones provisoria – Zona B

Con la fecha en marcha, así están las posiciones provisorias de la zona.