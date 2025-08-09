Sportivo Belgrano recibirá este domingo a Douglas Haig de Pergamino desde las 19 en el estadio Juan Pablo Francia por la cuarta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A.

El árbitro designado es Luis Damián Martínez, los asistentes son Bruno Pezzotta y Rodrigo Jara, en tanto que el cuarto juez será Jonatan Mapelli.

Recordemos que la “Verde” viene de perder con Atlético Rafaela en condición de visitante, un partido donde lo intentó, pero volvió a encontrarse con falta de efectividad en ofensiva. El objetivo es recuperarse ante su gente para mantenerse entre los cuatro primeros equipos que se encuentran en zona de clasificación.

Para este partido, el director técnico Sergio Maza no podrá contar con Braian Camisassa que fue nuevamente expulsado en la última presentación. Su lugar en la zaga sería ocupado por Guillermo Cóceres, aunque también aparecen como alternativas Lautaro Culasso o Lucas Alessi.

Del lado del rival, Douglas Haig atraviesa un presente adverso porque si bien terminó muy bien la fase regular, ahora perdió los tres partidos que disputó en el Nonagonal, un reducido que no deja mucho margen para el error.

Cuarta fecha

Por la cuarta fecha también se enfrentarán el domingo a las 15.30 en Formosa San Martín e Independiente de Chivilcoy con José Sandoval como juez. Luego a las 16 se medirán Sarmiento de La Banda y Nueve de Julio de Rafaela con el arbitraje de Gustavo Benites.

En Chivilcoy Gimnasia buscará la victoria también a las 15.30 frente a Juventud Antoniana, aquí impartirá justicia José Manuel Díaz. Quien quedará libre es Atlético Rafaela.

Entrada libre para los más chicos

En el marco del Mes de las Infancias, Sportivo Belgrano anunció que los niños y niñas de hasta 12 años podrán ingresar gratis al sector popular en los partidos que el equipo juegue como local durante agosto.

La iniciativa incluye los encuentros de este domingo frente a Douglas Haig y el del 24 de agosto ante Juventud Antoniana.