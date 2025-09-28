Sportivo Belgrano recibe a Deportivo Rincón este domingo desde las 15:30 en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. Necesita revertir la derrota sufrida en la ida (2-1) para avanzar a semifinales.

Guillermo González (Resistencia) será quien impartirá justicia, acompañado por Hugo Fleitas (Rosario), Mariana Dure (Resistencia) y Rodrigo López como cuarto juez (Chaco).

Si gana por cualquier resultado Sportivo avanza a semifinales; también sigue en carrera en caso de igualdad de goles en el marcador global por la ventaja deportiva, pero un empate o derrota lo dejará afuera y en todo caso jugará la reválida por el segundo ascenso.

Deportivo Rincón arrastra una racha negativa de visitante. En lo que va del campeonato cosechó dos victorias, tres empates y ocho derrotas fuera de casa. En los últimos 10 encuentros no ganó ninguno con 7 perdidos y 3 igualados.

Las otras llaves