Sportivo Belgrano, campeón absoluto de la Zona Centro en fútbol femenino
Las categorías del club ganaron tres de los cuatro partidos ante Sociedad Sportiva Devoto en la gran final disputada en la cancha de Antártida Argentina. La Primera igualó sin goles.
El fútbol femenino de Sportivo Belgrano cerró un domingo inolvidable consagrándose campeón absoluto de la Zona Centro, tras enfrentar en la gran final a Sociedad Sportiva Devoto en la cancha de Antártida Argentina.
En una jornada cargada de emociones y con un gran acompañamiento del público, las distintas categorías del Verde dejaron todo en la cancha para llevarse los títulos:
- Promocional: Sportivo Belgrano 1 - 0 SSD. Gol: Trinidad Palacios
- Infantil: Sportivo Belgrano 1 - 0 SSD. Gol: Keila Palacios
- Juvenil: Sportivo Belgrano 1 - 0 SSD. Gol: Morena Kloster
- Primera División: Sportivo Belgrano 0 - 0 SSD
Con estos resultados —tres victorias en tres finales y un empate en Primera— Sportivo Belgrano se quedó con el trofeo de manera invicta, ratificando su crecimiento, compromiso y trabajo sostenido en el desarrollo del fútbol femenino.
Desde el club celebraron la consagración como un reflejo del esfuerzo colectivo de jugadoras, cuerpo técnico, familias y dirigentes que acompañan el proyecto con orgullo y pasión.