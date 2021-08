Esta semana Sportivo Belgrano anunció que el jugador Reinaldo Andrés Alderete será dado de alta la próxima semana y volverá a trabajar a la par del grupo. Sin dudas una gran noticia porque en algunas semanas, Martelotto podría volver a contar con uno de los mediocampistas más experimentados de la categoría.

Alderete había sufrido una rotura de sus ligamentos cruzados anterior y menisco interno de su rodilla derecha, el 10 de marzo pasado en un encuentro amistoso ante Sociedad Sportiva Devoto y en la previa al duelo por Copa Argentina ante Racing.

El jugador, de 38 años, fue sometido a intervención quirúrgica y atravesó un proceso de recuperación -casi en tiempo récord- con el objetivo de fortalecer la rodilla. Los médicos advirtieron que este proceso ya está cumplido y es por eso que volverá a trabajar junto al plantel.

En diálogo con El Periódico, el volante santafesino se mostró muy contento de poder volver a trabajar a la par de sus compañero, pero también fue cauto ya que se trata de una lesión muy delicada y espera poder volver al 100%. "La verdad es que estoy contento por la evolución y la progresión que vengo llevando con el tema de la rodilla, la verdad que me voy sintiendo cada vez mejor en cuanto al estímulo, la exigencia, al cambio de trabajo, obviamente termino cansado, pero es normal y voy de a poco. Estoy muy contento y con ganas, no digo ansioso o impaciente, pero sin duda que cada vez que se acorta o se acerca el plazo de volver a competir profesionalmente me genera una expectativa y una sensación muy linda, pero lo llevo con paciencia, también sé que falta un tramito más todavía que es el más importante, pero en líneas generales me siento contento y satisfecho", explicó.

"Hace una semana, casi dos, que vengo trabajando con el grupo, comparto algunos trabajos más físicos o de fuerza, no tanto en lo táctico, sí hago algunos trabajos de comodín, donde no me pueden chocar, no me pueden sacar la pelota, para ir asimilando un montón y teniendo un poco más de contacto con la pelota, eso me va a llevar posiblemente una semana o un poquito más y después ya voy a ir de a poco entrando en el roce, tener más enfrentamiento obviamente controlado primero y a medida que vayan pasando los días y me vaya sintiendo mejor, voy a ir intensificando un poco más para así llegar tal vez -no pongo plazo-, pero posiblemente dos o tres semanas poder hacer fútbol y un poquito más también", comentó el jugador.

¿Cómo estás para esta etapa? Falta poquito para la vuelta…

Enfocado más que nada porque una lesión que me tocó pasarla por primera vez, o sea, es la primera experiencia que tengo en esto, pero me mantuve enfocado, con ganas, si bien es una lesión que sin dudas no la esperaba o nadie la espera, la verdad que la tomé de la mejor manera, afronté la situación de la mejor manera, positivo y con la cabeza fuerte porque me venía a un proceso largo por delante e iba a necesitar mucho de lo mental y la verdad que si bien uno se pone a pensar que son cinco meses, mucho tiempo, se me viene pasando rápido por así decirlo, la verdad que miro para atrás y veo todo el tiempo, me sorprende, pero me deja tranquilo porque la evolución que vengo trayendo muy es muy buena, muy positiva y quiero seguir enfocado en eso porque todavía me queda un tiempito más, afinar el cuerpo, los trabajos y todo lo demás para así volver a la competencia de la mejor manera posible.

¿Cuán importante es la contención de la familia y del grupo?

Sin duda que lo principal es la familia, ellos tienen el rol más importante en esta en esta situación, en este momento que me está tocando atravesar y sin duda que la compañía, la contención, el apoyo de ellos es fundamental y primordial. Después obviamente están los chicos, el cuerpo técnico, este cuerpo médico que están haciendo todo lo posible para que primero que nada tenga una muy buena rehabilitación y que todo este proceso que llevo de inactividad sea leve, no tan doloroso o costoso por así decirlo, pero trato de estar con el grupo, de acompañarlo, de apoyarlo, de sentir que yo estoy con ellos y que ellos obviamente están conmigo.

¿Cómo te sentís en la ciudad?

Muy bien, la verdad que muy bien, me gusta mucho la ciudad con la familia estamos pasando un tiempo muy lindo, los chicos más que nada, que también cumplen un rol muy importante, disfrutamos, la pasamos bien. Sin duda que acá nos han brindado desde el primer día que llegamos lo mejor, siempre predispuestos a ayudarnos y obviamente que estemos bien, de hecho, somos una familia que buscamos siempre la manera de adaptarnos a las situaciones y disfrutarlo por sobre todas las cosas.

No te fuiste, te recuperaste acá ¿Por qué?

Todo el proceso de recuperación lo hice acá porque yo creía y confiaba plenamente el todo el cuerpo médico y en la instalaciones que me brindaba el club para hacer la rehabilitación porque después si yo me iba al otro lado a rehabilitarme, ponerse acuerdo tal vez en trabajos, en formas, en control o en la rodilla, no era lo conveniente irme para un lado, así que directamente me manejé siempre con Daniel (Elkin), con Nahuel (Villegas), estuvimos todos de acuerdo en un principio que también con Cristian con Cristian Gays, que es el kinesiólogo de Atlético de Rafaela que de hecho también es muy amigo Daniel, así que entre los tres vamos llevando la rehabilitación y la recuperación muy bien, así que hacía falta irme a otro lado. Me quise quedar acá para enfocarme en la recuperación y que salga todo muy bien como viene siendo hasta ahora.

¿Cómo afrontás la situación del equipo sabiendo que uno quiere estar en la cancha y no puede? ¿Cuánto juega en la mente eso?

Querer estar sin duda, siempre estar, pero me tocó esta situación y tengo confianza plena en los chicos, en el grupo, en el plantel, en el equipo que siempre le toque en cada partido jugar. Una situación rara, difícil, complicada que sin duda no la esperábamos y que estamos atravesando, pero con confianza, no confiado porque eso no es lo conveniente, pero sí con mucha confianza en el grupo, en que vamos a revertir esta situación porque tenemos plantel, tenemos grupo para sacarlo adelante, para afrontar este momento, ya hemos demostrarlo que somos un grupo de hombres que tuvimos muy buenos pasajes, muy buenos momentos y nos tocó caer en esta situación de la cual nos vamos a recuperar, nos vamos a poner mejor y vamos a estar en ese pelotón de arriba que queremos estar por el bien nuestro, por el bien de todos y por sobre todas las cosas por el bien en el del club, que es lo que más queremos.

Es un torneo muy parejo, a pesar de la racha y de los resultados siguen a tiro…

Si la verdad que es un torneo duro, parejo, una zona complicada, que si vamos a los números y a la tabla estamos todavía en carrera y eso es importante, pero más allá de eso en este momento y en esta situación nosotros tenemos que hacer foco en nosotros, en mejorar, en potenciarnos, en dar siempre un poco más de lo que venimos dando para obviamente conseguir los resultados que queremos porque eso después a la larga nos va a llevar a estar en ese pelotón de arriba y clasificar que es lo que queremos, pero en principio tenemos que enfocarnos en mejorar, en dar un poco más y lo otro va a venir solo.

¿Este tiempo pudiste aprovecharlo para capacitarte? ¿Te estás preparando para el día después?

Hice el curso de técnico, tengo el título, ya estoy recibido, pero sin embargo todavía no lo tengo en mente a eso porque tengo ganas de seguir jugando, seguir compitiendo, seguir entrenándome , esforzándome y seguir creciendo porque por más que tenga la edad que tenga siempre hay cosas por aprender, cosas nuevas por conocer, así que siempre predispuesto y de la mejor manera para para seguir enfocado en eso y después cuando llegue el momento veré que hago, pero por lo pronto no quiero salirme del foco, primero quiero recuperarme bien, después seguir entrenándome y compitiendo.