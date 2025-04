En busca de sumar tras la derrota en Chivilcoy ante Gimnasia, Sportivo Belgrano recibirá este domingo a partir de las 14 en su estadio a El Linqueño por la sexta fecha del Torneo Federal. El equipo que conduce Sergio Maza tiene la misión de sumar para seguir prendido en los puestos de arriba.

La derrota en Chivilcoy fue la primera en la temporada para el equipo local y lo dejó sin la punta de la Zona 3, suma 8 puntos y se ubica tercero en la tabla. Si bien mostró intención ofensiva, no logró concretar las situaciones que generó y pagó caro dos errores defensivos que terminaron en goles del local.

A pesar de esto, el técnico de Sportivo no mostró preocupación por el rendimiento como visitante: “Son dos partidos recién. No me preocupa. Nosotros no nos creíamos los mejores antes ni ahora somos peores. Hay que tener tranquilidad y corregir las cosas que nos pasan. Un equipo se arma en base a esto”.

Tomás Attis, quien no está cien por ciento recuperado, será baja nuevamente para este partido. Los que sí volverían son Tomás Nallim y Matías Jaime. El primero regresará al lateral izquierdo, mientras que el segundo retomará su posición en la mitad de la cancha junto a Pablo Cortizo. El resto del equipo será el que jugó en Chivilcoy.

Enfrente, el rival de turno llega golpeado: todavía no ganó en lo que va del torneo, acumula dos empates y tres caídas, la última frente a Ben Hur en Rafaela. El Linqueño marcha en el fondo de la tabla y necesita sumar, aunque la localía en el Juan Pablo Francia aparece como un desafío cuesta arriba.

Sportivo intentará reencontrarse con su mejor versión en casa, donde ya supo hacerse fuerte. Será clave para no perderle pisada a los de arriba.