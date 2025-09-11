Los números lo confirman: a falta de una fecha para el cierre de la segunda etapa, Sportivo Belgrano se ubica entre los mejores equipos del torneo. El conjunto dirigido por Sergio Maza selló el pasado domingo su clasificación a los cuartos de final y a la Copa Argentina 2026 tras imponerse por 4 a 1 a Sarmiento de La Banda. Fue una victoria con carácter, revirtiendo un inicio adverso y desplegando pasajes de gran fútbol que desataron la algarabía de la multitud presente en el Juan Pablo Francia.

En un campeonato siempre exigente, la “Verde” mostró regularidad y solidez a lo largo de la temporada, lo que le permitió meterse entre los protagonistas principales.

La tabla general

1° Bolívar: 48 puntos (14G-6E-3P) – 35 GF / 12 GC.

2° Cipolletti: 46 puntos (14G-4E-7P) – 35 GF / 19 GC (eliminado de cuartos).

3° Villa Mitre: 44 puntos (12G-8E-6P) – 25 GF / 14 GC (eliminado de cuartos).

4° Sportivo Belgrano: 43 puntos (12G-7E-6P) – 33 GF / 19 GC.

5° Atlético Rafaela: 42 puntos (12G-6E-5P) – 28 GF / 20 GC.

La campaña de Sportivo lo ubica en el selecto grupo de los cinco mejores equipos del certamen, y con un lugar asegurado en los playoffs y en la próxima Copa Argentina.

Una ilusión que crece

Sportivo Belgrano no solo se ganó el respeto por sus números, sino también por la convicción y la identidad que mostró dentro del campo de juego. El equipo, acompañado fecha tras fecha por su gente, ilusiona a toda una ciudad y la región.

Con fútbol, con entrega y con un objetivo claro: seguir soñando juntos