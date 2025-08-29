Sol Capello inicia la semifinal de la América Cup de Pádel con la Selección Argentina
La jugadora de San Francisco integra el equipo femenino de mayores que enfrenta a México desde hoy hasta el domingo 31 de agosto, en una de las semifinales del certamen continental.
Sol Capello, jugadora oriunda de San Francisco, forma parte del seleccionado argentino de pádel que desde este jueves disputa como visitante la semifinal de la América Cup frente a México. El enfrentamiento se desarrollará hasta el domingo 31 de agosto en tierras centroamericanas.
La competencia incluye cuatro equipos por país: dos masculinos y dos femeninos. En el caso de Argentina, participan los seleccionados Sub 18 y de mayores en ambas ramas. Capello integra el equipo femenino mayor junto a Alma Córdoba y Francesca Floriani.
La sanfrancisqueña ya había representado al país en el mes de junio, cuando Argentina enfrentó a Paraguay en un test match disputado en Encarnación, logrando un triunfo para el conjunto nacional.
Ahora, Capello y el resto del equipo buscarán un lugar en la final del torneo continental.