Sol Capello, jugadora oriunda de San Francisco, forma parte del seleccionado argentino de pádel que desde este jueves disputa como visitante la semifinal de la América Cup frente a México. El enfrentamiento se desarrollará hasta el domingo 31 de agosto en tierras centroamericanas.

La competencia incluye cuatro equipos por país: dos masculinos y dos femeninos. En el caso de Argentina, participan los seleccionados Sub 18 y de mayores en ambas ramas. Capello integra el equipo femenino mayor junto a Alma Córdoba y Francesca Floriani.

La sanfrancisqueña ya había representado al país en el mes de junio, cuando Argentina enfrentó a Paraguay en un test match disputado en Encarnación, logrando un triunfo para el conjunto nacional.

Ahora, Capello y el resto del equipo buscarán un lugar en la final del torneo continental.