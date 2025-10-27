La bandera de San Francisco volvió a ondear en lo más alto del continente gracias a Sol Capello, quien se consagró campeona panamericana de pádel con la Selección Argentina femenina, en el torneo disputado en Santiago de Chile.

En una jornada histórica para el pádel nacional, tanto el equipo masculino como el femenino superaron a Brasil por 2-0 en las finales del Panamericano Absoluto, logrando un doblete consagratorio para el deporte argentino.

Capello, representante de una nueva camada de jugadoras que vienen creciendo con fuerza desde el interior del país, fue parte del plantel nacional femenino que mostró una consistencia notable a lo largo del certamen, imponiéndose con autoridad frente a rivales de alto nivel.

El torneo reunió a las principales selecciones del continente y dejó en evidencia el gran presente del pádel argentino, tanto en la rama masculina como en la femenina. La conquista en Chile reafirma el liderazgo regional de Argentina y suma un nuevo capítulo dorado a su historia en el deporte.

Para Sol, esta medalla no solo representa un logro deportivo de primer nivel, sino también el orgullo de representar a San Francisco en una competencia internacional, siendo parte activa del éxito nacional.