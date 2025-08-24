Sobre la hora, Sportivo Belgrano venció a Juventud Antoniana y sigue prendido

Sportivo Belgrano derrotó 3 a 2 este domingo como local a Juventud Antoniana de Salta en el estadio “Juan Pablo Francia”, en el marco de la sexta jornada del Nonagonal B del Torneo Federal A. El triunfo le sirve al equipo de San Francisco para mantenerse como escolta en su zona, con 12 unidades y a un punto del líder Atlético Rafaela.

La “verde” tuvo un buen partido en líneas generales en un partido muy peleado en el que se fue al descanso en el primer tiempo perdiendo por 1 a 0 y que remontó en la segunda parte con un gol agónico en tiempo de descuento con un penal convertido por Enzo Avaro. El cuadro que conduce Sergio Maza ratificó su buen momento, sobre todo de local, donde lleva siete victorias, cuatro empates y apenas una derrota.

Enzo Avaro en dos oportunidades, los dos de penal; y Camilo Alessandria fueron los autores de los tres goles del local. Mientras que Maximiliano Vargas y Juan Cruz Franzoni anotaron los tantos de la visita.

El equipo de San Francisco tuvo carácter para remontar el marcador en la segunda parte y tuvo premio en el final por su actitud de ir a buscar siempre la victoria y no conformarse con un empate que también lo hubiera dejado en los puestos de clasificación.

La primera mitad fue muy peleada en mitad de cancha, con el juego pasando más por los costados, principalmente en la franja izquierda, donde Juventud Antoniana presionó y atacó. Sin merecimientos claros, llegó la apertura del marcador al minuto 38 de la primera etapa con un misil recto desde afuera del área que sacó Vargas y que venció la estirada del arquero Roggero.

En la segunda parte, fue decisiva la igualdad rápida que concretó Sportivo a través de un penal marcado por Enzo Avaro a los 4 minutos, que tranquilizó al equipo.

El empate le dio orden al conjunto local, que intentó con juego asociado. Buscó y buscó, hasta que se puso en ventaja a los 31 minutos con un cabezazo de Camilo Alessandria dentro del área y en una jugada de pelota parada, tras una falta luego de una jugada en que la verde desplegó el balón por todo el terreno rival.

Era merecida la ventaja pero no duró mucho porque a los 38' Franzoni puso el 2 a 2 que parecía definitivo después de una muy buena combinación. Recibió un centro bajo en el área, aguantó la marca, dio media vuelta y definió rasante sobre el primer palo de Roggero. Como los que saben.

Sportivo siguió intentando quedarse con la victoria y arriesgó, al punto que el partido estaba para cualquiera que se animara y acertara en los minutos finales. Cuando ya caía la tarde y parecía decretado el empate, el árbitro José Sandoval sancionó un agarrón a un jugador de la verde en un córner y Avaro lo convirtió en gol a los 54 minutos de la segunda parte.

No hubo tiempo para más. Segundos después vino el pitazo final y Sportivo cosechó tres puntos de oro en casa que lo mantienen como escolta en la zona B del Nonagonal y con las chances intactas. En la próxima jornada visitará a 9 de Julio de Rafaela, que marcha en la sexta ubicación con seis unidades.