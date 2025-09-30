Buenos Aires vivirá un momento histórico en octubre con la llegada de Simone Biles, considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos y una de las figuras más influyentes del deporte a nivel global. Con solo 28 años, la atleta estadounidense suma 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, y es también una voz líder en la defensa de la salud mental en el deporte.

Su visita se da en el marco del reconocimiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, y contempla dos actividades principales abiertas a la comunidad:

📅 Miércoles 8 de octubre, 10 h – Charla motivacional: “El poder de creer”. 🏛️ Lugar: Auditorio de la Sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 📨 Para asistir: enviar un mail con datos personales a charlasimonebiles@gmail.com

📅 Jueves 9 de octubre, 17 h – Clínica de gimnasia artística. 📍 Lugar: Parque Olímpico de Villa Soldati. 👩‍🎓 Actividad organizada por la Secretaría de Deportes porteña, dirigida a jóvenes talentos locales. 📨 Para asistir: enviar un mail con datos personales a clinicasimonebiles@gmail.com

Ambos eventos son con cupo limitado, y la participación está sujeta a confirmación posterior vía mail por parte de la organización.

Una inspiración para miles

La presencia de Biles en Argentina representa una oportunidad única para el desarrollo del deporte local. Reconocida no solo por sus logros en competencia, sino también por su valentía al visibilizar la importancia del cuidado emocional y psicológico de los atletas, la estadounidense se ha convertido en un símbolo de inspiración para las nuevas generaciones.

Su clínica en el Parque Olímpico tendrá lugar en el predio legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y permitirá a jóvenes gimnastas aprender directamente de una leyenda viva del deporte mundial.