Luego de igualar 0-0 ante Atlético Rafaela en el Juan Pablo Francia y quedar eliminado en semifinales del Torneo Federal A, el director técnico de Sportivo Belgrano, Sergio Maza, brindó declaraciones en conferencia de prensa, donde expresó su orgullo por el rendimiento del equipo y la actitud mostrada ante un estadio colmado.

“No tengo absolutamente nada que reprocharles a los jugadores. Dejaron todo, lo intentaron hasta el final”, aseguró el entrenador. “Fuimos superiores en la primera parte, generamos situaciones claras. El arquero de ellos fue la figura del partido”, agregó en referencia al gran desempeño de Emanuel Bilbao, guardameta de Rafaela.

Con respecto a la eliminación, Maza fue contundente: “Nos duele porque queríamos llegar a la final, pero este equipo tiene mucho carácter y no se va a rendir. Vamos a prepararnos para lo que viene”.

El DT también agradeció el acompañamiento del público durante toda la jornada: “La gente nos empujó, nos acompañó desde el primer minuto. Sentimos el apoyo, y este grupo se siente representado por su hinchada”.

Pensando en lo que sigue, Maza afirmó: “Ya estamos enfocados en la Reválida. Esto no terminó. Nos toca reponernos rápido y seguir peleando por el ascenso, porque el objetivo sigue siendo el mismo”.

Sportivo Belgrano buscará en la próxima etapa del torneo el segundo ascenso a la Primera Nacional, con la base de un equipo que, pese al golpe, mostró carácter, identidad y ambición competitiva.

Finalmente, Maza remarcó que el equipo deberá recuperar energías rápidamente y preparar el próximo desafío: “Tenemos una identidad, una forma de jugar, y vamos a ir a la Reválida con la misma convicción que mostramos hoy”.

Sportivo Belgrano, que no logró revertir la serie ante Rafaela pese a un buen rendimiento, buscará ahora alcanzar el segundo ascenso en la próxima fase del certamen.