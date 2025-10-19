Sportivo Belgrano no tuvo el arranque esperado en los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A y cayó 2 a 0 en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Tras el encuentro, el entrenador Sergio Maza analizó el rendimiento de su equipo, expresó su bronca por los errores puntuales y remarcó que la serie sigue abierta.

“Arrancamos bien, presionando alto como lo habíamos estudiado al rival. Pero son de nuevo dos desatenciones que tuvimos y nos golpearon en el momento justo”, expresó el DT tras el partido, en diálogo con la prensa. “La bronca sinceramente porque son momentos en los que el equipo está pasando mentalmente, nos está costando”, agregó.

Maza no esquivó responsabilidades y asumió el momento con autocrítica: “Yo no le echo la culpa a nadie, yo soy el responsable siempre. Sigo creyendo y confiando en estos jugadores. Todavía la serie no se terminó, así que sigo enfocado en la vuelta”.

El técnico también hizo referencia al contexto emocional y deportivo tras la caída en semifinales por el primer ascenso: “Después del dolor de Nueva Proyecto en la final, son momentos duros, pero vamos a salir. El equipo va a pasar esta fase y va a ir encontrando lo que ahora no puede encontrar con regularidad”.

Consultado sobre la ausencia de algunos jugadores por lesiones o motivos personales, Maza fue claro: “Son parte de la base de la estructura, pero no le voy a echar la culpa a eso. Nosotros trabajamos para que todos estén bien. Hoy le tocó debutar a Joaquín y lo hizo de gran manera”.

Sobre la revancha, que se jugará en el estadio Juan Pablo Francia, aún sin fecha confirmada, Maza aseguró: “Tenemos que salir el día de la revancha a buscar el partido. Estamos a dos goles y quedan todavía 90 minutos. Esto se trata de seguir insistiendo. Ahora, realmente que las cosas no nos están saliendo como queremos, es donde más hay que confiar en el trabajo, en la honestidad y en lo que uno puede dar”.

En cuanto al trabajo semanal, el entrenador anticipó que el plantel podría tener algunos días libres por el parate electoral, pero que rápidamente volverán al entrenamiento: “Son los momentos estos, incómodos y molestos, donde uno no esperaba pasar por esto, pero tenemos que hacernos fuertes. Todavía falta. No nos den por muertos porque esto no es así. Ustedes saben que el equipo siempre entrega, así que vamos a ir por los cuartos de final”.

Enzo Avaro: “Tenemos que hacer autocrítica y preparar el partido perfecto en casa”

El volante Enzo Avaro, referente del plantel, también compartió sus sensaciones luego del traspié en Puerto Madryn. “Es una derrota inesperada, no es lo que vinimos a buscar. Por momentos estábamos haciendo un buen partido, lo habíamos planteado de presionar arriba. Sufrimos dos desatenciones y nos convirtieron, nos volvieron a convertir de visitante, una cuota pendiente que tenemos”, afirmó.

Avaro remarcó la necesidad de mejorar: “Con mucho dolor, tristeza, pero queda una semana. El fin de semana no se juega, así que hay que hacer la autocrítica que tenemos que hacer y preparar el partido de vuelta de la mejor manera”.

Ante la consulta sobre el rendimiento del equipo en las últimas fechas, el jugador fue autocrítico: “Los culpables somos nosotros. Como dije antes, hay que hacer autocrítica y preparar el partido de vuelta de la mejor manera. Sin duda vamos a tener que hacer un partido perfecto para dejar la clasificación en casa”.

Por último, envió un mensaje a la hinchada: “A los hinchas lo que les dije todo el año: que crean. Puede ser que en este momento estén un poco desilusionados o que algunos hayan dejado de creer, pero este equipo va a dar todo hasta el último momento. Nos queda una llave en casa, que es el lugar donde somos fuertes, donde nos sentimos bien. Vamos a trabajar el partido, vamos a hacerlo de la mejor manera y vamos a buscar la clasificación para que quede en casa y pasar a cuartos”.