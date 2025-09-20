Tras la caída de Sportivo Belgrano por 2 a 1 frente a Deportivo Rincón en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal A, el entrenador Sergio Maza aseguró que la derrota en Neuquén fue “muy injusta” y pidió el apoyo de la hinchada para el equipo en el próximo fin de semana.

“Es una derrota muy injusta contra un equipo que no hizo nada y el único aliado que tenía era la cancha. Sportivo demostró que estaba a la altura. El equipo entró concentrado, empató el partido, tuvimos chance de ganarlo, tuvimos las mejores situaciones”, afirmó.

El técnico señaló que la definición se dio en una jugada aislada: “La única jugada que ellos tiraron un centro en lo último se desvía y termina haciendo gol, pero creo que merecimos ganar. Perdimos y ahora por más que nos hayamos sentido superiores hay que demostrarlo de local, porque ellos obviamente van a ir a hacer su juego y hacer tiempo”.

Maza resaltó la actitud del plantel en un partido marcado por las inclemencias del clima. “El equipo se sobrepuso a todo, porque pasamos por frío, calor, viento, lluvia y en un momento parecíamos locales nosotros”, sostuvo, aunque reconoció: “Así es el fútbol, creo que injustamente perdimos”.

Con la vista puesta en el encuentro de vuelta en San Francisco, el DT pidió el apoyo de los hinchas: “Quiero decirle a la gente que nos banque, que nos apoye, que siga creyendo en el equipo. El equipo demostró que está a la altura, fuimos superiores y ahora tenemos que ir con el aliento de nuestra gente a jugar a San Francisco y pasar la serie”.

De cara a lo que viene, Maza aseguró que “si somos superiores lo tenemos que demostrar en la cancha, no importa si el césped es natural o sintético. Creo que ellos se van a ir a meter atrás y defender su ventaja. Está en la inteligencia del equipo ser protagonistas y pasar la llave, que es lo que más importa”.