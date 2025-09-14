Tras la derrota por 3 a 0 ante Gimnasia en Chivilcoy, Sergio Maza, técnico de Sportivo Belgrano, reconoció los errores cometidos en el inicio del partido y aseguró que el golpe servirá como aprendizaje. “Fueron dos golpes duros al arranque del partido... Estos cachetazos así, a tiempo, son buenos porque también te ubican y te preparan para los cuartos de final”, afirmó el entrenador una vez finalizado el encuentro.

En su análisis, Maza explicó que el equipo había planteado un esquema ofensivo con tres delanteros, pero el gol a los 3 minutos y el penal convertido a los 6 desarticularon el plan inicial. “Sabíamos que Gimnasia era un equipo que suele golpear de entrada. Nos descuidamos y nos costó carísimo”, indicó.

A pesar del resultado adverso, destacó el esfuerzo del grupo por sostener el primer objetivo trazado: quedarse con el primer lugar del Nonagonal B. “Somos primeros. Está bien, perdimos el partido, pero merecimos estar ahí. No hay que olvidarse de todo lo que se hizo”, remarcó el DT.

Pensando en lo que viene, Maza ya puso la mira en el cruce de cuartos de final ante Deportivo Rincón, en Rincón de los Sauces (Neuquén), un rival que considera fuerte en su cancha y con particularidades propias. “Nos va a exigir al máximo. Son 1.200 kilómetros, cancha de sintético, y una serie de 180 minutos. Tenemos que ser inteligentes y no repetir errores del pasado”, concluyó.