"El arranque fue complicado, con el gol en contra a los 20 segundos, pero siempre creí en la reacción del equipo. Sabíamos que teníamos que mantener la calma y seguir trabajando, porque tenemos jugadores con mucha capacidad", aseguró Maza en conferencia de prensa, destacando la capacidad de respuesta de su equipo frente a la adversidad.

El entrenador valoró especialmente el golazo de Enzo Avaro, quien con un zurdazo desde afuera del área puso a la Verde en ventaja: "El gol de Avaro fue una muestra del gran momento que atraviesa. Está trabajando mucho y se nota en la cancha", comentó.

En cuanto a los momentos difíciles del encuentro, Maza no dejó de resaltar el carácter de sus dirigidos: "Este equipo tiene mucha personalidad, y eso fue clave para lograr la victoria. Sabíamos que el empate era una posibilidad, pero el grupo nunca dejó de creer en la victoria. Y Rossi, con su doblete, volvió a ser determinante".

Finalmente, Maza expresó su optimismo para lo que viene: "Este triunfo nos da mucha confianza. Estamos bien, pero sabemos que el torneo es largo. Lo importante es seguir en la misma línea, con humildad y trabajo, para ratificar esta posición de líder".

Con este resultado, Sportivo Belgrano se coloca en la cima del Nonagonal, a la espera del próximo compromiso ante Juventud Antoniana en San Francisco.