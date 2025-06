La derrota por 1 a 0 en Lincoln significó el cuarto partido consecutivo sin victorias para Sportivo Belgrano. En medio de un terreno reducido, con viento y condiciones desfavorables, el equipo no pudo imponerse y perdió una nueva oportunidad de clasificar de manera anticipada.

“Fue todo bastante complicado. El rival también propuso un juego cerrado. Nosotros veníamos con toda la esperanza, con ilusión, pero el primer tiempo lo regalamos”, comenzó Maza, en tono autocrítico. “Después ya se hizo cuesta arriba. Ellos manejaron el partido con el resultado a favor sin arriesgar nada, bien paraditos”, agregó.

“No hay que dramatizar”

Para el DT, el análisis va más allá del resultado. “Creo que si no tenían esa jugada de gol era un 0 a 0. No fue un gran partido de ninguno. Hay que aceptarlo, asumirlo y prepararnos para el próximo domingo con Villa Ramallo. Volver al triunfo tiene que ser el objetivo, y con nuestra gente”.

Consultado por las bajas del equipo —por sanciones y suspensiones acumuladas—, Maza no esquivó el tema: “Damos ventaja al no tener esos jugadores, y sí, preocupa. Pero también confío en el plantel, en lo que empuja, en que las posibilidades aparecen y no sabés en qué partido”.

En ese sentido, sostuvo que el equipo aún está a tiempo de corregir el rumbo:

“Así como fuimos mesurados cuando llegamos a la punta, hoy tampoco hay que volverse locos. No dejamos de creer. Hay que ajustar cosas y volver a las bases: fluidez, solidaridad y entender que los equipos de abajo se juegan todo”.

Sobre el rival, destacó: “Plantearon bien el partido. Nos cortaron el circuito de juego, no dejaban que Avaro se junte con Jaime, lo mismo con Lehmann. Eso se estudia, y es parte del torneo que estamos jugando”.

“Estoy muy tranquilo”

A pesar del mal momento, Maza se mostró confiado: “Estoy muy tranquilo. Me voy a ocupar de que el equipo vuelva a tener esa fluidez y ganemos de local, que es lo que realmente importa y necesitamos. No hay que dramatizar. Vamos a volver a tener nuestros buenos momentos”.

Sportivo Belgrano recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el próximo domingo en San Francisco. Un triunfo será clave para reencontrarse con la victoria y volver a prenderse arriba.