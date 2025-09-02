Se viene la primera edición de la Doble San Francisco-Miramar Master

La ciudad de San Francisco será epicentro del ciclismo regional con la realización de la 1ª edición de la Doble San Francisco-Miramar Master, una competencia de ruta que se disputará los próximos 27 y 28 de septiembre de 2025. La carrera unirá las localidades de San Francisco y Miramar, atravesando varias poblaciones del este cordobés en un recorrido de alta exigencia para ciclistas máster.

La organización está a cargo del Club Sportivo Belgrano, que impulsa esta nueva propuesta deportiva orientada a la categoría máster, con una destacada participación esperada de equipos y pedalistas de toda la región.

Etapas y recorrido

El evento estará dividido en dos etapas:

Etapa 1 (sábado 27): 133 kilómetros. Salida desde San Francisco, pasando por El Tío y Balnearia, hasta llegar a Miramar.

Etapa 2 (domingo 28): 135 kilómetros. Partida desde Miramar, regreso por Balnearia y Cotagaita, con llegada final en San Francisco.

El total acumulado será de 268 kilómetros en dos jornadas, con tramos de ruta recta, desniveles suaves y condiciones variables de viento, características que exigirán resistencia, estrategia y trabajo en equipo.

Categorías habilitadas

La competencia está destinada a las siguientes categorías:

Caballeros: Elite 2, Master A, B y C.

Damas: Master +40 años.

Master D: incorporada a pedido de los corredores, largará junto con las categorías C y D, con condiciones especiales: se abona un seguro adicional, no incluye premios en efectivo, pero se entregarán trofeos del 1° al 5° puesto y se distinguirá con malla líder.

Premios en efectivo y reconocimientos

El evento repartirá importantes sumas de dinero en concepto de premios para los mejores clasificados en distintas instancias de la competencia:

Clasificación general por categorías: 1°: $300.000 2°: $250.000 3°: $200.000 4°: $180.000 5°: $150.000 6°: $100.000

Premios por etapas: 1°: $150.000 2°: $100.000 3°: $70.000 4°: $40.000 5°: $30.000

Premios por Meta Sprint: 1°: $300.000 2°: $150.000 3°: $80.000 4°: $50.000 5°: $30.000

Además de los montos económicos, se entregarán camisetas de líder y trofeos para los ganadores, reforzando el espíritu competitivo y jerarquizando esta nueva cita del calendario ciclístico regional.