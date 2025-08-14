Este fin de semana se llevará a cabo en San Francisco el Torneo “Rosso-Macagno” de básquet para la categoría U15, organizado por la Asociación El Ceibo, que contará con la participación de diez equipos provenientes de tres provincias.

El evento celebrará su vigésima edición con dos jornadas de competencia y definirá a su campeón el domingo en el estadio “Antonio Cena”.

Los clubes que disputarán el título son El Ceibo, El Tala, San Isidro, Bochas Sport Club de Colonia Caroya, Almagro de Esperanza, San Antonio de Padua de Buenos Aires, Matienzo de Córdoba, Deportivo San Vicente de Bell Ville, 9 de Julio de Morteros y Banda Norte de Río Cuarto.

De los participantes, cinco ya obtuvieron el trofeo en anteriores ediciones. El actual bicampeón, Bochas Sport Club, buscará nuevamente el título y la Copa Challenger.