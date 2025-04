Se viene el 1° Abierto Nacional de Voley “Sani somos todos”

El próximo sábado 17 y domingo 18 de mayo se llevará a cabo el 1° Abierto Nacional de Vóley denominado “San somos todos” y organizado por el Club Atlético San Isidro. El mismo está previsto para las categorías Sub 12 y Sub 14.

El “santo” organizará por primera vez un Torneo Abierto Nacional de Vóley en dos divisiones y ya tiene confirmados alrededor de 70 equipos. La idea principal es darles a las jugadoras un campeonato competitivo en la ciudad y además instaurarlo en el calendario del vóley formativo.

Los entrenadores del club, Diego Petrelli y Mailén Mansilla, dieron pormenores de esta nueva iniciativa que tendrá el vóley de San Isidro para este 2025.

Petrelli dijo: “El torneo está hecho para poder darle a las formativas una competencia a nivel nacional porque, de los últimos años, San Isidro salió a jugar mucho a diferentes lugares. Creemos que es la hora, después de lo que sucedió con la Liga Nacional y viendo la infraestructura y el trabajo que realizó el club, poder darles a las formativas algo representativo como para que en la primera mitad de año se entrena para participar de nuestro torneo. Es para darles algo extra por el cual se identifiquen como club y competencia”.

El entrenador de Sub 16 agregó: "La idea para el Sub 12 es para que las más chiquitas sepan los que es jugar un torneo abierto y que mejor que sea del club. Y en Sub 16 porque creemos que es una categoría intermedia en la cual nos viene yendo muy bien y es medianamente competitivo”.

En Sub 12 ya hay confirmados 30 equipos mientras que en Sub 16 ya dieron el sí 40 conjuntos. “Puntualmente teníamos un número más bajo para iniciar, pero nos empezaron a confirmar equipos que no salen mucho a competir al interior. Ya nos confirmaron Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, la Universidad Nacional de La Matanza, Fundación Jujuy, Jujuy Vóley, San Martín de Porres de Mendoza, entre otros. Son equipos con un nivel alto como así también Villa Dora, Instituto, San Jorge. Vamos a ver hasta qué número llegamos y nos queda bien para armar las zonas”, comentó Petrelli.

Por su parte Mansilla aseguró: "Ya tenemos confirmado el Superdomo como una de las sedes en donde va a haber dos canchas. Habrá dos canchas en San Isidro, una sub sede va ser El Tala con su anexo en El Talita y otra sub sede va a ser El Ceibo. Tenemos confirmada también la cancha de FORMAR y estamos al aguardo de cerrar con la Sociedad Rural para armar un par de canchas”.

Además, la entrenadora de Sub 12 aclaró: "Ese fin de semana habrá un evento de newcom en nuestra ciudad y por eso no podemos contar con las canchas de Alumni y el Polideportivo de FASTA con quienes hablamos y eso por ahí nos limita en el tema canchas y el armado de fixture”.

En cuanto a las expectativas, Mansilla afirmó: "Esperemos que sea la primera edición de muchos y que termine siendo un torneo a nivel nacional, popular y reconocido por su calidad. Hemos priorizado que la cantidad no sea excesiva para brindar un buen servicio. Queremos y esperamos que el año que viene sea una edición internacional, ya hemos estado en contacto con clubes de Uruguay, Brasil y Chile a los que queremos extender la invitación y que este año por una cuestión de tiempos no lo hemos realizado. Queremos que sea un torneo referente para estas categorías”.

Por último, Petrelli comunicó: “Nos sorprendió gratamente que muchos clubes quieran venir y se quieran sumar. Creo que el nivel va a ser durísimo para todos. Queremos hacerle saber a todos los integrantes del club que contamos con su ayuda y que esto es para las jugadoras, para que las chicas puedan jugar un fin de semana acá en San Francisco y en San Isidro”.

"Ya vimos lo que sucedió con la Liga Nacional en el verano en el cual vinieron catorce equipos. Ahora vendrán más de setenta de todo el país que van a empapar la ciudad de un espíritu deportivo, que ya se vivó en esa liga”, remarcó Mansilla.