La Liga Amateur de Fútbol dio a conocer la programación de los cuartos de final que se disputarán el próximo sábado en las sedes de Ferroviarios, La Milka, La Florida y Defensores de Iturraspe.

Los mejores cuatro de cada zona se enfrentarán a un partido con ventaja deportiva para los locales en caso de empate.

Programación

15 hs La Milka vs. El Faisán (Devoto) - Cancha: La Milka

15 hs La Florida vs. Barrio 9 de Septiembre - Cancha: La Florida

15 hs Barrio 20 de Junio vs. Filial Talleres - Cancha: Iturraspe

15 hs La Trucha FC vs. Barrio Parque - Cancha: Ferroviarios