Este domingo se reanuda el torneo de fútbol femenino “21 de Agosto” con la disputa de la quinta fecha en el predio "Nicolás Losano" de Sportivo Belgrano.

Programación

Cancha 1

8:50 hs Sportivo Belgrano vs Lobitas

10 hs Huracán vs Antártida Argentina

Cancha 2

8:50 hs Proyecto Crecer vs Cult. San Bartolomé

10 hs Filial Talleres vs DMD Freyre

11:15 hs Nicolás Batalla vs Mitre (Las Varillas)

Tabla

1. Atl. Mitre (Las Varillas) 10 pts.

2. Sp. Belgrano 9 pts.

3. Filial Talleres 7 pts.

4. Lobitas (Est. Frontera) 7 pts.

5. Antártida Argentina 6 pts.

6. Cult. San Bartolomé 5 pts.

7. Huracán (Frontera) 4 pts.

8. C.V "Nicolás Batalla" 2 pts.

9. DMD Freyre 1 pts.

10. Proyecto Crecer 0 pts.