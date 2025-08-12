El Torneo Clausura 2025 de Baby Fútbol continúa su desarrollo y este sábado 16 de agosto se jugará la cuarta fecha.

Los encuentros comenzarán a las 13 y participarán las categorías 2019 a 2013, en el habitual cronograma escalonado cada 40 minutos.

Partidos programados – Fecha 4

Infantil Xeneize vs. Deportivo Sebastián

Los Andes vs. Deportivo Josefina

C.D. y C. El Faisán vs. Tarzanito

Deportivo Norte vs. Deportivo Oeste (en cancha del Club Deportivo Oeste)

Belgrano vs. C.D. River

Estrella del Sur vs. Los Albos

General Savio vs. Barrio Jardín

Tiro y Gimnasia vs. D.M.D. Freyre

Deportivo El Trébol (El Tío) vs. 2 de Abril (en cancha del Club 2 de Abril)

Libre: Barrio Cabrera

Horarios por categoría