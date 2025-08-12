El Torneo Clausura 2025 de Baby Fútbol continúa su desarrollo y este sábado 16 de agosto se jugará la cuarta fecha

Los encuentros comenzarán a las 13 y participarán las categorías 2019 a 2013, en el habitual cronograma escalonado cada 40 minutos.

Partidos programados – Fecha 4

  • Infantil Xeneize vs. Deportivo Sebastián
  • Los Andes vs. Deportivo Josefina
  • C.D. y C. El Faisán vs. Tarzanito
  • Deportivo Norte vs. Deportivo Oeste (en cancha del Club Deportivo Oeste)
  • Belgrano vs. C.D. River
  • Estrella del Sur vs. Los Albos
  • General Savio vs. Barrio Jardín
  • Tiro y Gimnasia vs. D.M.D. Freyre
  • Deportivo El Trébol (El Tío) vs. 2 de Abril (en cancha del Club 2 de Abril)

Libre: Barrio Cabrera

Horarios por categoría

  • 13:00 | Categoría 2019
  • 13:40 | Categoría 2018
  • 14:20 | Categoría 2017
  • 15:00 | Categoría 2016
  • 15:50 | Categoría 2015
  • 16:40 | Categoría 2014
  • 17:30 | Categoría 2013