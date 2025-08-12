Se juega la cuarta fecha del Torneo Clausura de Baby Fútbol este sábado
La actividad continúa este sábado 16 de agosto con la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Los partidos se disputarán desde las 13.
El Torneo Clausura 2025 de Baby Fútbol continúa su desarrollo y este sábado 16 de agosto se jugará la cuarta fecha.
Los encuentros comenzarán a las 13 y participarán las categorías 2019 a 2013, en el habitual cronograma escalonado cada 40 minutos.
Partidos programados – Fecha 4
- Infantil Xeneize vs. Deportivo Sebastián
- Los Andes vs. Deportivo Josefina
- C.D. y C. El Faisán vs. Tarzanito
- Deportivo Norte vs. Deportivo Oeste (en cancha del Club Deportivo Oeste)
- Belgrano vs. C.D. River
- Estrella del Sur vs. Los Albos
- General Savio vs. Barrio Jardín
- Tiro y Gimnasia vs. D.M.D. Freyre
- Deportivo El Trébol (El Tío) vs. 2 de Abril (en cancha del Club 2 de Abril)
Libre: Barrio Cabrera
Horarios por categoría
- 13:00 | Categoría 2019
- 13:40 | Categoría 2018
- 14:20 | Categoría 2017
- 15:00 | Categoría 2016
- 15:50 | Categoría 2015
- 16:40 | Categoría 2014
- 17:30 | Categoría 2013